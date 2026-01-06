寒流前菜！冷氣團＋輻射冷卻全台冷颼颼 6縣市亮橘燈低溫恐跌破6度

中央氣象署6日下午發布新一波低溫特報，其中北部6縣市亮橘燈「特別寒冷」。（資料照／陳俊吉攝）

今天（6日）強烈大陸冷氣團南下，全台各地氣溫開始急速下降，中央氣象署16:32發布新一波低溫特報，全台有17縣市列入警戒區，其中北部6縣市亮起橙色燈號，最低溫恐跌到6度以下，但還未進入最冷時刻。

橙色燈號：台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣

黃色燈號：新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、金門縣

強烈大陸冷氣團加上輻射冷卻雙重影響，台灣6日下午起各地明顯降溫，氣象署針對17縣市發布低溫特報。（圖／中央氣象署）

氣象署指出，受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響，6日入夜至8日氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晚至明晚（7日）北部及東北部局部地區有持續10度左右或以下氣溫，其中橙色燈號地區的台北、新北、基隆、桃園、竹縣、宜蘭，有機率平地最低氣溫6度以下或平地最低氣溫10度以下且連續24小時平地氣溫12度以下。

截至下午16:20為止，各地測站連江縣氣溫已跌破10度，測得9.7度低溫，新北、桃園也都跌至10.4度。氣象署指出，周三、四2天為最冷時刻，有望迎來首波寒流，全天不僅寒冷且日夜溫差極大，中部以北、宜蘭及金門、馬祖約10-12度，南部及花東約13-14度，周五起雖然冷氣團減弱，但仍有輻射冷卻效應，因此中部以北、宜蘭及金門、馬祖低溫約在9-12度，南部及花東約12-16度。

