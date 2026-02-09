寒流剛走明日冷空氣南下 週四氣溫回升除夕再降溫

今白天氣溫回升。（圖／方萬民攝）

氣象署指出，今（10日）清晨輻射冷卻影響，各地氣溫仍低，白天起各地氣溫回升，早晚仍偏冷，低溫各地約11至16度，清晨西半部、宜、花及金、馬局部近山區平地或河谷有10度以下低溫發生的機率；預測各地白天高溫約22至26度，溫暖舒適，但應留意中南部日夜溫差大，早出晚歸要適時增添衣物以免受涼；至於天氣方面，各地大多為多雲到晴，東北部、東部地區、北部山區及恆春半島有零星短暫雨，清晨北部地區亦有零星短暫雨。

氣象專家林得恩表示，下一波新的強冷空氣將南下，影響時間會在明天（11日）到後天清晨，強度初步評估在東北季風增強至大陸冷氣團等級之間。屆時，北部及東北部地區氣溫稍稍下降，其它地區則維持在早晚偏涼；基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大臺北地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；週四（12日）白天起，東北季風或大陸冷氣團開始減弱，各地氣溫再度回升，早晚仍為偏涼；迎風面的東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，其它地區則為多雲到晴天氣。

廣告 廣告

至於週五（13日）至小年夜（15日） 天氣穩定，日夜溫差大，天氣多雲到晴為主，僅花東地區及恆春半島偶有零星雨。除夕（16日）至初二（18日） 東北季風增強及影響，北台灣氣溫稍下降，北東地區雲多、降雨機率增加，其他地區多雲到晴。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女

冬奧寫歷史！台美混血「滑雪正妹」喊：台灣讓我感到驕傲

還有人沒拿1萬！這天18時前沒登記「年後才入帳」 最後領取期限曝