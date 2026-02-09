寒流剛走春節又變天？2波冷空氣接力南下 降雨範圍曝

在連假期間，預估除夕（2月16日）有2波偏弱冷空氣南下，降雨範圍也曝光了。（圖／東森新聞）





隨著春節假期即將到來，中央氣象署表示，今（9）日寒流稍加減弱，新竹以南日夜溫差大，明（10）日全台各地氣溫回升，大多為多雲到晴。不過，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」的主播賴忠瑋指出，在連假期間，預估除夕（2月16日）有2波偏弱冷空氣南下，降雨範圍也曝光了。

年前全台回溫 各地多雲到晴

中央氣象署指出，今日寒流稍減弱，明日氣溫回升，但中南部日夜溫差大，全台各地為多雲到晴。不過，從11日至12日清晨，受鋒面通過及東北季風增強影響，北部及東北部白天氣溫稍下降，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大臺北地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

從12日白天起，東北季風減弱，各地氣溫回升，早晚仍偏涼。賴忠瑋表示，在13日至15日左右，全台各地天氣穩定，白天天氣回暖，高溫可達25度上下，但因日夜溫差大，清晨低溫為16-18度，建議民眾在出門時可以多準備一件外套，避免著涼。

預估春節降雨範圍曝光

賴忠瑋指出，預估除夕至初三（2月19日）將有2波偏弱冷空氣接力，屆時東北季風增強，北部與東部轉為陰雨，中南部則維持晴時多雲。如果後期環境轉乾，仍須留意輻射冷卻導致的清晨局部低溫，而春節後期冷空氣減弱，氣溫有回升機會。由於長假天氣變動度高，賴忠瑋提醒民眾，建議連假前3至5天再依最新預報調整行程，並留意各地溫差與日夜變化。

