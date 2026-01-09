寒流助攻熱飲商機 全家首推高山茶「蘭韻梨山烏龍」

「全家」Let’s Tea再推現煮精品「蘭韻梨山烏龍」。業者提供



寒流來襲、低溫下探5度，帶動熱飲需求快速升溫。全家便利商店看準冬季熱飲商機與無糖原茶市場持續成長，旗下茶飲品牌 Let’s Tea 再度擴展現煮精品茶版圖，首度引進高山茶新品「蘭韻梨山烏龍」，於全台約1,000間導入智能膠囊茶機的門市限定販售，1月20日前推出銅板有找嚐鮮價，搶攻冬季暖飲市場。

全家指出，近年無糖原茶消費型態已由單純解渴，逐步轉向重視產地、品種與風味層次，消費者對茶飲品質與穩定度的期待明顯提升。隨著 Let’s Tea 現煮精品茶導入智能膠囊茶機後，全台鋪點已達千店規模，帶動12月相關品類業績月增逾一成，顯示現煮原茶與精品茶具備穩定成長動能。

全家此次推出的「蘭韻梨山烏龍」，嚴選來自海拔2,100公尺以上梨山茶區的青心烏龍茶菁，產區終年雲霧繚繞、日夜溫差大，孕育出高山茶特有的清雅細緻風味。茶湯口感柔滑清透，前段帶出淡雅蘭花香與青果香氣，尾韻清甜回甘，展現台灣高山烏龍茶耐飲、平衡的特色。

0Let’s Tea 同步推出現煮茶限定杯款，杯身以山巒線條與花草元素勾勒自然意境。業者提供

全家生鮮現做調理部部長林鴻成表示，便利商店通路過往較少出現頂級高山原茶品項，此次導入梨山烏龍，補足市場空缺，讓過去多見於茶行、茶館的高山茶，也能成為日常隨手可得的選擇。透過 Let’s Tea 獨家膠囊封存技術與 AI 模擬茶師萃茶系統，精準控制水溫、時間與萃取參數，確保每杯茶風味一致、品質穩定。

因應新品上市，Let’s Tea 同步推出全系列促銷活動，全家表示，未來將持續以產地、品種與科技萃取為核心，推動精品茶日常化，深化便利商店茶飲差異化布局，搶占無糖原茶與高品質熱飲的成長商機。

