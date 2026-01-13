寒流助茂谷柑轉色 斗六年貨市集24日登場邀採購

（中央社記者姜宜菁雲林縣13日電）由於去年初夏豪雨不斷，雲林縣斗六市茂谷柑根系受損，產量略減，但近日氣溫寒冷，有利於茂谷柑轉色、風味不減；斗六市公所將於24、25日辦理斗六茂谷柑節暨年貨市集，歡迎民眾到產地採購。

根據雲林縣農業處統計，全縣種植茂谷柑面積約375公頃，其中斗六市為105公頃。

斗六市公所為推廣斗六茂谷柑，今天舉辦「115年斗六茂谷柑節暨年貨市集」系列活動記者會，多位果農展示茂谷柑，雲林縣副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵等人歡迎大家屆時到斗六採買年貨、茂谷柑，享受「馬上幸福柑」的好滋味。

斗六市長林聖爵表示，雖然去年初夏時經歷豪雨水傷部分果園根系受損，產量稍降至1900公噸，但近期氣候寒冷低溫，反而有利於茂谷柑轉色，黃澄澄的斗六茂谷柑是春節最具幸福感的伴手禮。

果農朱清輝說，由於去年初夏強降雨，造成茂谷柑根系受損，今年茂谷柑以小果居多，不過不影響風味和品質，預估大果禮盒價格略微上漲。

斗六市公所說明，斗六茂谷柑節暨年貨市集將於24、25日在膨鼠森林公園登場，現場斗六市茂谷柑產銷班班員、優質農特產品業者及多家特色年貨廠商共同設攤展售，匯集地方農產、特色好物與節慶精選商品。（編輯：李亨山）1150113