寒流南下又冷又濕！12縣市低溫特報 北北基宜花5縣市大雨特報
台灣今天天氣又冷又濕！中央氣象署上午發布北北基桃等12縣市低溫特報，晚間發布台北、新北、基隆、宜蘭、花蓮等5縣市大雨特報，受東北風影響，今天（7日）晚至明天（8日）基隆北海岸、台北市山區及宜蘭、花蓮地區有局部大雨發生的機率，請注意。
中央氣象署今天並發布低溫特報指出，今天寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，明（8日）至9日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。今下午起至明日局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。
寒流南下明至週一清晨最冷 北部1千公尺高山有望下雪
寒流正在南下當中，中部以北、東北部及東部今（7）夜就會有感降溫，越晚越冷，週日（8日）到週一清晨將是這波寒流影響最劇烈時間，台南以北低溫僅有9°C，空曠地區更低。因水氣充沛，自週日起，北部1千公尺以上高山就有機會降雪。北市交通局宣布，將依下雪雪線位置、範圍及車流情況，彈性實施分階段交通管制。
寒流發威低溫探5℃！10縣市亮橘橙「非常寒冷」 今晚4地防大雨
寒流來襲，週日至週一（8-9日）清晨最冷，中央氣象署指出，期間北部及宜蘭低溫下探5至10度，中南部約7至10度。週六晚至週日清晨基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮山區有局部大雨，高山地區也有降雪機會。
今年最強寒流深夜殺到！全台3波降溫「這天最凍」 低溫下探8℃
寒流逐漸靠近台灣，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，目前冷空氣已經到達華中地區，寒流即將在今（6）日深夜影響台灣，週六（7日）中午北部氣溫驟降至14-16度，週日（8日）晚間全台急凍，台南以北低溫剩8-10度，高屏及台東11-13度，空曠地區恐再降2-3度，務必加強保暖。
全台12縣市低溫特報! 首波寒流報到"急凍至週一清晨"
生活中心／綜合報導寒流報到，一早太平山已經出現6度低溫，路面出現結冰，氣象署下修雪線到1千公尺，包括大屯山、七星山山頂都可能降雪，氣象署針對12縣市發布低溫特報，提醒這波寒流將會冷到周一清晨，新竹苗栗部分地區可能出現6度以下低溫，預計周二將逐漸回暖，但下周四可能還有一波冷氣團報到。
最強寒流要來了！週日全台急凍 台南以北下探8度「空曠處更冷」
今年最強寒流南下！中央氣象署提醒，明日寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有雨並有局部較大雨勢發生的機率。氣象粉專提醒，週六中部以北降至14至16度，週日則是全台急凍，台南以北低溫剩8至10度。
全台急凍！寒流發威北部探5度 七星山、大屯山有望飄雪
氣象署指出，週日至週一清晨是這波寒流最嚴寒階段，其中週日白天北台灣僅約 8至13度，中台灣約 10至17度，南台灣則約 11至22度。預測北部與宜蘭低溫可達 5至10度，輻射冷卻效應下，週一清晨竹苗地區恐跌破6度。氣象預報員鄭傑仁補充，這波寒流水氣充足，南部、台東3000公尺以...
快訊》又濕又冷 4縣市大雨特報 下到明晨
今天（7日）寒流南下，各地越晚越冷；此外，受東北風影響，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，中央氣象署下午針對基隆北海岸及宜蘭、花蓮山區發布大雨特報，雨勢一路持續至明天（8日）清晨。
寒流過後「一波冷空氣再接力」！粉專嘆沒有大回暖 過年天氣曝
今（7）日寒流逐漸南下中，各地越晚越寒冷。粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）指出，明日（8日）至下周一（9日）清晨是最凍時刻，注意9-10度低溫。另外寒流過後還有一小波冷空氣，下周幾乎沒什麼大回暖的感覺。
陽明山會下雪？北市將啟動交通管制 下午起11縣市低溫特報
氣象署指出，今（7）日寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，下周日（8日）至下周一（9日）清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，將對11縣市發布低溫特報，另桃園以北及宜蘭1000公尺以上山區有降雪機率，因應陽明山地區可能下雪，北市府將依中央氣象署宣布下雪時同時啟動三階段交通管制。
寒流來襲入夜急凍「體感剩3度」！12縣市低溫特報
今（7）日寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷。氣象署針對12縣市發布低溫特報，局部地區有持續10度左右或以下氣溫。另北台灣部分地區明（8）日體感溫度只剩3度，民眾請注意防範。