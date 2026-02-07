寒流南下又冷又濕！12縣市低溫特報 北北基宜花5縣市大雨特報

台灣今天天氣又冷又濕！中央氣象署上午發布北北基桃等12縣市低溫特報，晚間發布台北、新北、基隆、宜蘭、花蓮等5縣市大雨特報，受東北風影響，今天（7日）晚至明天（8日）基隆北海岸、台北市山區及宜蘭、花蓮地區有局部大雨發生的機率，請注意。

（圖取自中央氣象署網站）

（圖取自中央氣象署網站）

中央氣象署今天並發布低溫特報指出，今天寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，明（8日）至9日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。今下午起至明日局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。