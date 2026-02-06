寒流南下急凍！今晚低溫探8度 下週末才回暖

今冷空氣報到，全台明顯降溫。（圖／黃耀徵攝）

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，根據最新（6日20時）歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）模式模擬結果顯示，強烈冷空氣自北方南下，今（7）日起全台天氣與氣溫出現明顯轉變。迎風面的北部與東半部轉為有局部降雨機率，中部地區亦偶有短暫雨勢，氣溫則快速下滑，且越晚越冷。

吳德榮表示，今晚北台灣平地最低氣溫將下探至8度左右，台北測站低溫逼近11度，寒意相當明顯。各地氣溫概況方面，北部白天約15度、夜間降至8度；中部約10至20度；南部約12至24度；東部約11至24度，日夜溫差逐漸擴大。

最新模式進一步顯示，明日與下週一（8、9日）天氣將逐日轉乾，但整體仍維持寒冷型態。明日北部雨後多雲，中南部轉為晴時多雲，東半部仍有局部短暫降雨；下週一全台大致晴朗穩定，僅東半部偶有零星降雨機率。受強冷空氣籠罩影響，明日至下週一清晨，台北測站低溫將觸及10度，成為入冬以來、也是今年第2波寒流；本島各縣市平地最低氣溫不排除降至6度以下，需嚴加防寒。

在降雪條件方面，模式顯示明（8）日清晨至下午，北台灣零度線高度將下探至接近1000公尺，太平山與中部高山具備飄雪機率；大屯山、七星山山頂氣溫逼近0度，但水氣逐漸減少，較有利於出現霧淞或冰霰，真正降雪條件則稍嫌不足。

展望後續天氣，吳德榮指出，下週二（10日）清晨在輻射冷卻加成下，仍將非常寒冷，本島平地最低氣溫持續有6度以下的可能。下週二白天起至週三（11日）上午，冷空氣逐漸減弱，各地維持晴朗，白天氣溫回升，但週三清晨仍可能出現低溫。週三下午起，另一小股冷空氣挾帶少量水氣南下，北部雲量增加，東半部轉為局部短暫雨，氣溫略降但仍偏冷。

至下週四（12日）起，各地天氣回穩為晴時多雲，氣溫略升；下週五至除夕（13至16日）天氣晴朗穩定，整體回暖如春，但因輻射冷卻影響，日夜溫差大，早晚仍須留意低溫變化。

