寒流南下愈晚愈冷 北台低溫下探8度

氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今(7)日迎風面北部、東半部轉有局部雨、中部地區偶有局部短暫雨的機率；很強的冷空氣南下，氣溫遽降、愈晚愈冷，今晚北臺平地最低氣溫將降至8度，臺北測站則逼近11度。各地區氣溫：北部15降至8度、中部10至20度、南部12至24度、東部11至24度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日、下週一(8、9日)逐日轉乾、各地寒冷；明日北部雨後多雲、中南部轉晴時多雲，東半部有局部短暫雨；下週一各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率。強冷空氣籠罩、明日至下週一清晨、臺北測站將觸及10度、而為入冬以來、且為今年以來的第2波「寒流」(元月9日臺北測站的9.1度已為首波)；本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下，應作好保暖、防寒的準備。

吳德榮說，明日清晨至下午、北臺零度(雪)線的高度下降至接近1000公尺，太平山及中部高山皆有飄雪機率；大屯山、七星山頂逼近零度，但水氣轉乾，霧淞、冰霰或可期待，飄雪條件稍嫌不足。

吳德榮表示，下週二(10日)清晨，因輻射冷卻加成、仍非常寒冷，本島平地仍有6度以下的最低氣溫。下週二(10日)白天起至週三(11日)上午冷空氣減弱，各地晴朗、白天氣溫升，週三清晨因輻射冷卻，仍有低溫。下週三(11日)下午起另一小股冷空氣挾少量水氣南下，北部雲量增、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降、仍偏冷。下週四(12日)各地好轉為晴時多雲，氣溫略升，下週五至「除夕」(13至16日)各地晴朗穩定、回暖如春，因輻射冷卻，應注意日夜溫差很大。

