寒流南下明至週一清晨最冷 北部1千公尺高山有望下雪

大台北上午天氣多雲，這是一整天溫度最高的時候，週六起寒流南下，氣溫一路溜滑梯，中部以北、東北部及東部天氣率先轉冷；到了週日，寒流影響全台，各地天氣非常寒冷。

氣象署持續發布低溫特報，提醒這波寒流是今（2026）年以來最強，影響時間也會比較久。

氣象署預報員鄭傑仁指出，「明天晚上到週一清晨，相對而言是這波寒流溫度最低的時候，到時候在台南以北、東半部地區的低溫可能只有8到10°C，局部地區溫度可能再低一些6到7°C、到8°C都是有可能發生的。」

廣告 廣告

基隆北海岸和大台北自週六上午起已經有局部較大雨勢，週六下半天一直到週日，都會是水氣偏多的天氣型態。而到了下週三（11日），還會有鋒面伴隨冷空氣通過，迎風面又會有雨，屆時冷空氣強度介於東北季風到冷氣團之間。

大氣學者指出，週日起隨寒流溫度和水氣搭配得宜，台北市大屯山頂有機會見雪，至少也會有霧淞或冰霰，陽明山局部地區也會有「雨夾霰」的可能。

文化大學大氣與地質科學系教授周昆炫預估，「機率大概是20至30%下雪的話，那結霧淞的機率大概很高，山上應該還是會有白色的固態降雪可以看。」

北市交通局因應用路人可能上山追雪，仰德大道將機動配合下雪狀況實施彈性管制，一旦啟動，二子坪往助航站方向實施管制，未掛雪鏈車輛將予勸離，雪融後依道路實際狀況開放管制路段通行。