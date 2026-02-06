寒流南下陽明山恐降雪 北市警啟動三階段管制
【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】中央氣象署預估115年2月7日至9日清晨寒流南下、氣溫持續下降，陽明山地區有下冰霰及降雪機會。因應可能湧現的賞雪人車潮，台北市警察局表示，已偕同轄區士林及北投分局規劃交通疏導與管制勤務，並為防止路面結冰引發事故，將依交通局通報分三階段實施交通管制。
第一階段為陽金公路（101甲線至中湖戰備道）下雪時，將於「101甲線與陽金公路口」及「仰德大道、至誠路口」進行管制；第二階段若大屯山區、七星山區、擎天崗及冷水坑降雪，則於「中湖戰備道與陽金公路口」、「湖山路與勝利街口」、「湖山路與中興路口」、「菁山路101巷與新園街口」設置管制點；第三階段為陽明山中山樓及前山公園至文化大學一帶降雪時，將於「行義路、泉源路口」、「行義路、東昇路口」及「格致路、凱旋路口」實施管制。
員警將視現場道路與車流狀況採取彈性管制，待積雪融化後再依道路情形開放通行。民眾若由仰德大道進入陽明山區（含非假日），須憑「仰德大道通行證」通行，並於管制點一律加掛雪鏈始得續行；未持通行證者改走替代道路，行至管制點同樣須加掛雪鏈。
北市警局呼籲，駕駛人行經管制點務必加掛雪鏈，依現場員警指示耐心等候、小心通過，以確保雪地行車安全。另可透過警察廣播電臺及道路資訊可變標誌（CMS）掌握最新氣象與交通管制訊息，共同維護陽明山降雪期間交通安全與順暢。
