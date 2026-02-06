寒流南下！7縣市低溫警示「最冷下探6度」 高山有望追雪

【緯來新聞網】中央氣象署表示，寒流自7日開始南下，影響中部以北、東北部及東部地區，部分地區自7日下午起至8日，可能出現持續10度或以下低溫情況，已發布低溫特報提醒民眾留意。

7縣市低溫警示「最冷下探6度」。（圖／AP NEWS）

氣象署說明，此波寒流強度明顯，除白天氣溫快速下降外，清晨與夜間降溫幅度更大，8日至9日清晨全台多數地區將感受顯著寒意。氣象署針對基隆市臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣發布低溫警示，其中基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣為橘色燈號，平地最低氣溫6°C以下或平地最低氣溫10°C以下且連續24小時平地氣溫12°C以下。



另外，若溫度與水氣條件配合，明晚起至南部、臺東3千公尺以上，竹苗、中部、台東2500公尺以上，桃園以北及宜蘭1千公尺以上山區有降雪機率，而高山氣溫偏低，路面易有結冰、濕滑情形，行車用路及登山請注意路況安全，高海拔山區作物請防範霜害。

氣象資料顯示，此次降溫屬於典型寒流南侵型態，冷空氣影響範圍由北向南擴展，東北季風增強後，配合夜間輻射冷卻效應，使平地低溫更為明顯。過去冬季類似系統來襲時，常出現長時間低溫維持的情況，對民生、農漁業及公共安全皆具影響。



氣象署指出，低溫期間民眾應加強保暖，使用瓦斯熱水器或電暖設備時須注意室內通風與用電安全，以降低一氧化碳中毒與電力負載風險。同時提醒留意低溫對呼吸道與心血管健康的影響，避免長時間暴露於寒冷環境，並加強對長者、兒童、遊民及其他弱勢族群的防寒照護。農作物與水產養殖業者亦應提前採取防寒措施，以降低寒害風險。

