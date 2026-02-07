寒流南下11縣市低溫特報 吳德榮︰今越晚越冷 北台低溫探8℃

今天（7日）寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，中央氣象署發布11縣市低溫特報。氣象專家吳德榮表示，今天很強的冷空氣南下，氣溫遽降、越晚越冷，今晚北台平地最低氣溫將降至攝氏8度。明天至下周一（8至9日）清晨，本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下；明天清晨至下午、北台零度（雪）線的高度下降至接近1000公尺，太平山及中部高山皆有飄雪機率。

（圖取自中央氣象署網站）

氣象署清晨低溫特報指出，今天寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，8日至9日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

廣告 廣告

低溫區域︰

【橙色燈號（非常寒冷）】新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

【黃色燈號（寒冷）】新竹市、苗栗縣、台中市、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天（7日）迎風面北部、東半部轉有局部雨、中部地區偶有局部短暫雨的機率；很強的冷空氣南下，氣溫遽降、越晚越冷，今晚北台平地最低氣溫將降至8度，台北測站則逼近11度。

他說，明天、下周一（8、9日）逐日轉乾、各地寒冷；明日北部雨後多雲、中南部轉晴時多雲，東半部有局部短暫雨；下周一各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率。強冷空氣籠罩、明天至下周一清晨、台北測站將觸及10度、而為入冬以來、且為今年以來的第二波「寒流」（元月9日台北測站的9.1度已為首波）；本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下，應作好保暖、防寒的準備。

吳德榮指出，明天清晨至下午、北台零度（雪）線的高度下降至接近1000公尺，太平山及中部高山皆有飄雪機率；大屯山、七星山頂逼近零度，但水氣轉乾，霧淞、冰霰或可期待，飄雪條件稍嫌不足。

吳德榮表示，下周二（10日）清晨，因輻射冷卻加成、仍非常寒冷，本島平地仍有6度以下的最低氣溫。下周二白天起至周三（11日）上午冷空氣減弱，各地晴朗、白天氣溫升，周三清晨因輻射冷卻，仍有低溫。下周三下午起另一小股冷空氣挾少量水氣南下，北部雲量增、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降、仍偏冷。下周四（12日）各地好轉為晴時多雲，氣溫略升，下周五至除夕（13至16日）各地晴朗穩定、回暖如春，因輻射冷卻，應注意日夜溫差很大。