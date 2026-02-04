寒流取暖愛貓差點變烤貓？桃園龍潭住宅電暖器燃棉被靠它保命

桃園市龍潭區發生一起住宅火警，疑因電暖設備靠近床鋪，導致棉被受高溫引燃冒出濃煙。圖：圖：桃園市政府消防局第四大隊提供

寒流來襲，全台低溫讓居家保暖電器使用量攀升，但不當使用也暗藏火災風險。桃園市龍潭區本（2）月1日上午發生一起住宅火警，疑因電暖設備靠近床鋪，導致棉被受高溫引燃冒出濃煙；所幸住戶家中裝設「住宅用火災警報器」，第一時間示警並及早處置，成功在消防人員到場前將火勢撲滅，未造成人員傷亡。

住警器能在火警初期及早偵知，為住戶爭取關鍵的逃生時機。圖：桃園消防局提供

桃園市消防局指出，龍潭分隊當天上午9時接獲報案，指龍潭區一處住宅臥室竄出黑煙。消防人員趕赴現場前，該戶住宅用火災警報器已偵測到濃煙並發出高分貝警示聲，住戶聽聞警報後立即查看，發現火源隨即取用家中滅火器進行初期滅火，成功控制火勢，避免延燒擴大。

消防人員到場後初步勘查，起火點位於床鋪周邊。住戶表示，為抵禦寒流，將電暖設備放置在床邊供家中愛貓取暖，疑因設備與床鋪距離過近，熱源不慎引燃棉被，瞬間產生濃煙。

龍潭分隊提醒，住宅火警之所以容易造成傷亡，多與「發現太晚」有關；本案能在第一時間化險為夷，關鍵在於住警器於火災初期即發出警報，爭取住戶應變時間。消防局呼籲，尚未安裝住警器的民眾應盡速設置，並定期檢查電池電力，確保緊急時能發揮示警功能；此外，使用電暖器等保暖設備時，務必與棉被、衣物、窗簾等可燃物保持安全距離，避免一時疏忽釀成火災憾事。

