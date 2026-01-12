寒流吃飽又能瘦！「女星減肥湯」食譜公開，鄭秀文靠「這碗」1週瘦3kg，速玲、陳依依都愛1蔬菜
天氣一冷，身體代謝跟著變慢，吃多又動少，脂肪真的超容易囤。這時候比起硬撐節食，「一碗熱熱的刮油減肥湯」反而更實際。不少女星私下都靠蔬菜湯調整體態，暖胃、排油、又有飽足感，有人甚至半年瘦掉18公斤。這篇直接幫你整理4款話題最高的女星同款刮油湯，冬天照喝也能默默瘦一圈。
刮油減肥湯食譜：番茄蔬菜湯（鄭秀文同款）
鄭秀文多年維持纖瘦體態，私下最常喝的就是這碗番茄蔬菜湯。以大量蔬菜為基底，熱量低、纖維高，喝完真的很有飽足感。她曾分享連續1週喝這碗，體重直接少3公斤，連吳君如也靠同款菜單瘦下22公斤。番茄搭配洋蔥與芹菜，能幫助代謝油脂，冬天當晚餐替代超加分。
【材料】
番茄4～6顆、花椰菜1顆、芹菜1棵、洋蔥6顆、青椒3顆
【作法】
所有食材切成適口大小，放入滾水中大火煮15分鐘後轉小火，再續煮45～60分鐘至蔬菜熟透，最後依個人口味加少量鹽或胡椒即可。
刮油減肥湯食譜：干貝哈佛湯（速玲同款）
速玲分享自己飲控9天瘦下2.5公斤，其中關鍵就是這碗「干貝哈佛湯」。原型來自日本醫師高橋弘提出的哈佛蔬菜湯概念，不加油、不加鹽，讓身體專心抗發炎與修復。速玲再加入干貝提味，補充高蛋白又不增加負擔，一碗喝下去暖胃又撐，超適合冬天減脂期。
【材料】
高麗菜100克、洋蔥100克、紅蘿蔔100克、南瓜100克、干貝2～3顆、水1公升
【作法】
所有蔬菜切塊後與干貝一起放入鍋中，加水小火熬煮約20分鐘，不加任何調味即可食用，喝前可依喜好撈出干貝一起吃更有飽足感。
刮油減肥湯食譜：番茄高麗菜湯（陳依依同款）
有營養學背景的陳依依，半年內瘦下18公斤，關鍵就是天天輪流喝蔬菜湯。她的番茄高麗菜湯蔬菜種類超多，高纖、促進代謝又能排油。高麗菜富含維生素C與K，幫助脂肪代謝；蘿蔔含槲皮素能抑制脂肪生成，再加上像清道夫一樣的金針菇，整碗就是刮油神器。
【材料】
牛番茄2顆、高麗菜1/4顆、櫛瓜1條、洋蔥1顆、紅蘿蔔半條、白蘿蔔半條、金針菇1把、水適量、海鹽少許
【作法】
蔬菜全部切條或切塊，放入鍋中加水淹過食材，小火煮30～40分鐘，起鍋前加少量海鹽調味即可。
刮油減肥湯食譜：煎蛋白蘿蔔湯（楊冪同款）
這碗「楊冪同款減脂湯」在小紅書爆紅，因為真的又快又有效。雞蛋補充蛋白質、白蘿蔔幫助消化與排油，熱熱喝一碗很有滿足感。關鍵是一定要加熱水，才能煮出奶白色湯頭，特別適合當晚餐或宵夜替代。
【材料】
雞蛋2顆、白蘿蔔1/3條、芹菜或蔥少許、枸杞少量、鹽少許
【作法】
白蘿蔔切絲備用，先將雞蛋煎至兩面微焦，直接倒入熱水與蘿蔔絲，蓋鍋悶煮5～7分鐘，最後加鹽調味，撒上芹菜、蔥與枸杞即可。
封面圖片來源:Shutterstock、IG@sammi_chengsauman、IG@5400wu
更多女人我最大報導
曾馨瑩7萬「收腰顯瘦羽絨服」找到了！昆凌、泰勒絲也在穿，被譽為「天王嫂」外套
不低頭也能成功！這4生肖天生不用為五斗米折腰，屬虎一忍就卡關，「這位」越換跑道事業更暢通無阻
隋棠9個月練出封神「蜜桃臀」！這招不只練翹臀，還能有效緩解下背痛
本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚送一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 27
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 113
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 30
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 17 小時前 ・ 3
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 238
屠龍刀出鞘！終結蔣萬安連任之路？王世堅曝綠營最強王牌
即時中心／顏一軒、陳治甬報導九合一大選倒數321天，民進黨尚未拍板台北市長參選人，除已表態的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農外，綠委王世堅今（11）日替黨內台南市長初選擬參選人陳亭妃助陣時點名，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄與前立委高嘉瑜都是學養俱佳、才德兼備的人選，並強調「我完全沒有在考慮（選市長）這件事」。民視 ・ 11 小時前 ・ 183
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
妹子吃完便當「括約肌失守」！狂放屁噴油飄臭 抓出元凶崩潰了
現代人工作繁忙，不少上班族會趁休息時間到外面覓食，但在選擇上要多加小心。一名女網友表示，最近去自助餐店買便當，夾了一片「鱈魚」，不過吃起來口感很特別，事後她還不斷放屁還流出油、飄出臭味，才知道原來她吃到的是「油魚」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 39
美軍驚傳拿「秘密武器」打委國！士兵瞬間吐血癱瘓 秒殺百人過程曝光
即時中心／高睿鴻報導美國近日出兵攻打委內瑞拉，以迅雷不及掩耳的速度，直接抓捕該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro），使後者的威權統治瞬間倒台，速度之快震驚國際社會。除了委國及其盟國，幾乎未能展現任何反制手段及還手力量，美軍方面更是0傷亡，更凸顯其驚人戰力；不僅如此，現在竟還傳出，有當時在場的委國警衛，懷疑美軍用了一種「威力強大的秘密武器」，因為他目擊委內瑞拉士兵當場跪倒、鼻血直流、甚至吐血。民視 ・ 18 小時前 ・ 216
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 1 天前 ・ 809
告別冷氣團！下週飆28℃專家曝「變天時間」
生活中心／李筱舲報導未來一週天氣出爐！天氣風險公司WeatherRisk指出，今（11）日雖然天氣寒冷，但從明（12）日開始就要轉暖了，尤其是「這天」各地氣溫回升顯著，高溫可能來到24至28度，大家可以好好把握這段冬日暖陽。而下波冷空氣預計將在下週六抵達，不過強度並不強，預估僅為一般的東北季風程度。民視 ・ 17 小時前 ・ 4
台積電2026成長年不是口號 法人搶先卡位這幾檔！
1月半導體股利多一波波，除日前CES展上，科技巨頭們宣布物理AI、代理AI世代到來，AI成長火力持續發燙外，下周台積電新年度首場法說登場，輝達執行長黃仁勳率先透露「台積電2026年迎來顯著成長年」，持續激勵1月以來半導體股及ETF股價表現搶眼，加上1月即將除息的半導體ETF，包括新光00904、00927雙雙祭出高預估配息金額吸睛。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 4
狂曹再現！44歲曹錦輝加盟CPB福州海俠周二登板 驚傳球速上看151公里
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導我國前職棒選手曹錦輝確定加盟中國棒球城市聯賽(CPB)的福州海俠隊，他今(1/11)宣布，將在1/13(二)登板先發，自己會全力以赴...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 22
蔡尚樺尾牙火辣登場 「銀色戰袍挖空」辣露曲線
從新聞主播成功轉戰主持界的女星蔡尚樺，被外界封為「最美主持人」，憑藉知性又親切的形象，早已穩坐活動主持一姐地位，過去也曾榮獲金鐘獎肯定。口條流暢、臨場反應快，被許多廠商相中，成為許多企業尾牙爭相邀請的第一人選，近日她再度受邀擔任「萬達集團」尾牙主持人，第二度合作火力全開，亮眼表現再度成為焦點。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 22
48歲侯佩岑新髮型美翻 自稱「在北京」卻被網友抓包IP在台灣
48歲女星侯佩岑近年將事業重心轉往大陸發展，參加陸綜《乘風2025》（浪姐6）後人氣再攀高峰，溫柔知性的形象吸引不少新粉絲關注。她也經常透過微博、小紅書分享工作與生活點滴，與粉絲保持親切互動，沒想到近日一則貼文卻意外被網友抓包有漏洞。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 19
關禁閉上車機會可期！ 內資上看這「飆股」目標價300元
大和資本證券指出，記憶體受惠AI資料中心需求強勁與供給持續受限，2026年將延續價格上升趨勢。有鑑於大宗記憶體供給短缺，記憶體產品單位售價2025第四季至本季將大幅上揚，帶動2026年獲利表現強勁。大和資本看好的全球五大記憶體指標股，包括美股的美光，日股的鎧俠，韓股的S...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 15
黃國昌突然飛美國！王定宇酸：相信非常緊急
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌今（11）日臨時宣布將率團前往美國華府，將與政府部門對談包括軍購與關稅議題；對此，民進黨立委王定宇表示，他願意相信是非常重要緊急的事情，才會在會期中飛出國，不...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 160