寒流吃飽又能瘦！「女星減肥湯」食譜公開，鄭秀文靠「這碗」1週瘦3kg，速玲、陳依依都愛1蔬菜

寒流吃飽又能瘦！刮油減肥湯食譜公開，鄭秀文靠「這碗」1週瘦3kg，速玲、陳依依都愛1蔬菜

天氣一冷，身體代謝跟著變慢，吃多又動少，脂肪真的超容易囤。這時候比起硬撐節食，「一碗熱熱的刮油減肥湯」反而更實際。不少女星私下都靠蔬菜湯調整體態，暖胃、排油、又有飽足感，有人甚至半年瘦掉18公斤。這篇直接幫你整理4款話題最高的女星同款刮油湯，冬天照喝也能默默瘦一圈。

刮油減肥湯食譜：番茄蔬菜湯（鄭秀文同款）

鄭秀文多年維持纖瘦體態，私下最常喝的就是這碗番茄蔬菜湯。以大量蔬菜為基底，熱量低、纖維高，喝完真的很有飽足感。她曾分享連續1週喝這碗，體重直接少3公斤，連吳君如也靠同款菜單瘦下22公斤。番茄搭配洋蔥與芹菜，能幫助代謝油脂，冬天當晚餐替代超加分。

【材料】

番茄4～6顆、花椰菜1顆、芹菜1棵、洋蔥6顆、青椒3顆

【作法】

所有食材切成適口大小，放入滾水中大火煮15分鐘後轉小火，再續煮45～60分鐘至蔬菜熟透，最後依個人口味加少量鹽或胡椒即可。

刮油減肥湯食譜：干貝哈佛湯（速玲同款）

速玲分享自己飲控9天瘦下2.5公斤，其中關鍵就是這碗「干貝哈佛湯」。原型來自日本醫師高橋弘提出的哈佛蔬菜湯概念，不加油、不加鹽，讓身體專心抗發炎與修復。速玲再加入干貝提味，補充高蛋白又不增加負擔，一碗喝下去暖胃又撐，超適合冬天減脂期。

【材料】

高麗菜100克、洋蔥100克、紅蘿蔔100克、南瓜100克、干貝2～3顆、水1公升

【作法】

所有蔬菜切塊後與干貝一起放入鍋中，加水小火熬煮約20分鐘，不加任何調味即可食用，喝前可依喜好撈出干貝一起吃更有飽足感。

刮油減肥湯食譜：番茄高麗菜湯（陳依依同款）

有營養學背景的陳依依，半年內瘦下18公斤，關鍵就是天天輪流喝蔬菜湯。她的番茄高麗菜湯蔬菜種類超多，高纖、促進代謝又能排油。高麗菜富含維生素C與K，幫助脂肪代謝；蘿蔔含槲皮素能抑制脂肪生成，再加上像清道夫一樣的金針菇，整碗就是刮油神器。

【材料】

牛番茄2顆、高麗菜1/4顆、櫛瓜1條、洋蔥1顆、紅蘿蔔半條、白蘿蔔半條、金針菇1把、水適量、海鹽少許

【作法】

蔬菜全部切條或切塊，放入鍋中加水淹過食材，小火煮30～40分鐘，起鍋前加少量海鹽調味即可。

刮油減肥湯食譜：煎蛋白蘿蔔湯（楊冪同款）

這碗「楊冪同款減脂湯」在小紅書爆紅，因為真的又快又有效。雞蛋補充蛋白質、白蘿蔔幫助消化與排油，熱熱喝一碗很有滿足感。關鍵是一定要加熱水，才能煮出奶白色湯頭，特別適合當晚餐或宵夜替代。

【材料】

雞蛋2顆、白蘿蔔1/3條、芹菜或蔥少許、枸杞少量、鹽少許

【作法】

白蘿蔔切絲備用，先將雞蛋煎至兩面微焦，直接倒入熱水與蘿蔔絲，蓋鍋悶煮5～7分鐘，最後加鹽調味，撒上芹菜、蔥與枸杞即可。

封面圖片來源:Shutterstock、IG@sammi_chengsauman、IG@5400wu

