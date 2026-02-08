寒流合併輻射冷卻 吳德榮：部分平地恐跌破6度





氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今、明(8、9日)兩天寒流影響、各地寒冷。逐日轉乾，今日北部雨後多雲、中南部轉晴時多雲，東半部有局部短暫雨；明日各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率。今晚至明日清晨、臺北測站有觸及10度的機率，為入冬以來、且為今年以來的第2波「寒流」，而本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下，應注意保暖、嚴防寒害。各地區氣溫如下：北部6至13度，中部8至18度，南部10至22度，東部8至18度。

吳德榮指出，今(8)日上午起水氣漸減、太平山及中部高山繼續飄雪的機率、逐漸下降；大屯山頂、七星山頂逐漸逼近零度，仍有霧淞、冰霰的機率。

吳德榮表示，週二(10日)清晨，因輻射冷卻加成、仍非常寒冷，本島部分平地仍有6度以下的最低氣溫。週二(10日)白天起至週三(11日)上午冷空氣減弱，各地晴朗、白天氣溫升，週三清晨因輻射冷卻，仍有低溫。週三(11日)下午起另一小股冷空氣挾少量水氣南下，北部雲量增、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降、仍偏冷。

吳德榮說，週四(12日)各地好轉為晴時多雲，氣溫略升，週五至「年初一」(13至17日)各地晴朗穩定、回暖如春，因輻射冷卻，應注意日夜溫差很大。

