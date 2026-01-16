「寒流周」來了 濕冷5天 專家揭最凍時段

今天（17日）基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有局部短暫雨；低溫普遍在16至19度，高溫約24至27度。下周一（19日）東北季風增強；下周二（20日）強烈大陸冷氣團南下，氣溫明顯下降，北部及東半部濕冷，預計影響至下周六（24日）。氣象專家林得恩表示，下周冷的時間較長，形容為「寒流周」，最冷時段落在下周三至周四（21至22日），有機會升級寒流。

中央氣象署表示，今、明兩天周末假期迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北有零星短暫雨，其他地區多雲到晴；溫度方面，各地低溫普遍在16至19度，白天北部、東半部高溫22至24度，中南部24至27度。

廣告 廣告

林得恩今一早在臉書發文「下周寒流周」，根據美國（AIGFS）數值模式最新模擬結果顯示，下周一東北季風增強；下周二強冷空氣再升級為大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級。

林得恩表示，這波冷的時間相當長，目前評估影響時間有機會延長至下周六，最冷的時段落在下周三至周四清晨，冷空氣強度有再增強為寒流的潛力。氣象署預報，中部以北及宜蘭低溫下探11度。

此外林得恩提醒，這波北部、東北部及東半部地區為濕冷的天氣型態，中南部地區則為乾冷；迎風面桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東及恆春半島有零星短暫雨，其他地區維持為多雲到晴。

更多中時新聞網報導

頑童愛打電玩 瘦子被虧雷隊友

劉容嘉斬13年情 掰了身價上億男友

棒球》台灣驕傲 辜仲諒慰勞各級棒球隊