寒流商機！火鍋店人潮滿滿 遊客衝礁溪.清水地熱祛寒

宜蘭縣 / 綜合報導

寒流來襲，不少民眾會趁天冷吃個熱騰騰的火鍋暖暖身子，宜蘭的一家老字號火鍋店，中午用餐時間人潮滿滿滿， 民眾直呼吃完身體變得好暖和 。另外也有不少遊客專程跑到礁溪泡溫泉，溫泉飯店的住房率，同樣有明顯提升；而在清水地熱公園，也能看見大批遊客在煮玉米，暖心又暖胃。

舀起食材放進碗裡，鮮紅肉片油花細密，寒流來襲，親朋好友揪揪欸，來吃熱騰騰的火鍋，暖暖五臟廟，民眾說：「就覺得身體會暖和，啊小朋友可以一起吃。」民眾說：「天氣冷啊，喝個熱湯啊，覺得很暖和很好。」

午餐時間，宜蘭老字號火鍋店人潮滿滿滿，民眾吃飽飽店家也樂開懷，火鍋店長李睿紳說：「不管是家庭聚會，或者是朋友的聚餐之類的，其實都明顯增加滿多的，大概3成到4成左右，麻辣鍋，剝皮辣椒鍋這種，吃了身體會特別，大家變得更溫暖這樣。」水上溜滑梯加溫泉水，小朋友玩得不亦樂乎，天氣冷颼颼，不少遊客專程跑到宜蘭礁溪泡溫泉。

記者VS.遊客說：「(小姐我們從哪裡過來)彰化，(泡湯)滿舒服的，啊也滿放鬆的，解壓。」記者VS.遊客說：「(像這種溫度泡湯的感覺)很舒服。」因為寒流與寒假的雙「寒」加持，溫泉飯店住房率明顯提升，飯店副總林君恆說：「住房率的話，都已經接近到8成左右了，7日下午的時候，我們的泡湯的客人的那個入場率，也可以達到8，9成以上。」

同樣是宜蘭，來到清水地熱公園，遊客手中的竹簍裝滿玉米，吃得熱呼呼身體也暖呼呼，寒風再強氣溫再低都不怕，週末氣溫溜滑梯，民眾把握機會吃美食泡熱湯，留下美好回憶。

