寒流喝這杯最暖！7-11香蕉拿鐵濃甜還送元寶，清心Top5熱飲免燒腦

「7-ELEVEN」推出濃郁香甜的「蕉財進寶香蕉拿鐵」，「清心福全」公布熱飲Top5，讓客人快速選擇。（7-ELEVEN、清心福全供圖）

寒流來襲，讓戶外氣溫快下探攝氏10度，喝一杯暖暖的熱飲不只暖身，也能帶來好心情！「7-ELEVEN」的「CITY CAFÉ」就創意推出「蕉財進寶香蕉拿鐵」，因為濃郁蕉味搭配醇厚拿鐵口感，迅速在社群爆紅；另外，「清心福全」也公布冬季熱飲暢銷Top5，讓客人不用在寒風裡選擇困難。

這次7-ELEVEN以香蕉「蕉財」、擲筊「試好運」為靈感，推出新品「蕉財進寶香蕉拿鐵」。濃郁香蕉香氣搭配經典拿鐵，喝得到香蕉肉感的香甜，口感香濃不膩。

廣告 廣告

「蕉財進寶香蕉拿鐵」喝得到香蕉肉感香氣的醇厚，甜濃不膩。（中杯熱飲85元、 大杯冰飲95元，7-ELEVEN供圖）

購買任一杯，還贈送「馬上開運元寶印章筊」及祝福小卡，還能加價99元換購限量「馬上開運新年好運袋」，桃花、財運、健康一次到位，喝飲料也能兼顧新春儀式感。

「馬上開運元寶印章筊」不只能當擺飾還可擲筊求好運，隨袋附OPEN祝福小卡，可蓋上祝福語。（7-ELEVEN供圖）

因為寒流帶動熱飲需求，清心福全貼心統計出5款熱銷飲品，讓客人有點餐指南，不用在冷風裡選擇困難。「頂級可可拿鐵」把濃郁可可香與溫潤奶香完美結合；「珍珠琥珀黑糖鮮奶」以Q彈珍珠搭配黑糖香甜，溫熱飲用更有層次；「桂圓鮮奶茶」帶有焙燻果香，溫潤順口，是養生代表。

「清心福全」統計出5款最暢銷的熱飲，讓客人免去選擇障礙。（清心福全供圖）

去年新推出的「白韻杏仁系列」，使用特級南杏研磨，口感清新滑順，杏仁頂級可可風味濃厚卻不甜膩，杏仁奶則是不喝牛奶族群的最佳替代選擇，上市後立刻衝上熱銷前5名。



回到原文

更多鏡報報導

正男報食事／冷氣團一來就想吃！粥控必收3家店 粥底火鍋、金門廣東粥、牛肉皮蛋瘦肉粥

正男報食事／一月話題新開、快閃店盤點！超巨章魚燒、秒殺松露可可球、太研愛吃優格冰

正男報食事／中、永和超人氣鵝肉飯！清甜水煮、迷人煙燻一次吃到

蘆洲逆子屠雙親！客廳滿地鮮血無處站立 老母頭顱凹陷死狀極慘