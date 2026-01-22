寒流喝酒暖身？心肌梗塞、中風機率大增！尾牙拚酒前必做這3件事

尾牙、聚餐拚酒前，記得先吃點熱食，多喝水代謝酒精，並戴帽子、圍巾保暖防心肌梗塞。（Gemini生成示意圖）

寒流接連來襲，許多人習慣靠一杯酒「暖身」，尤其尾牙、聚餐時更少不了拚酒助興。但營養功能醫學醫師劉博仁提醒，這其實是「假暖真寒」的危險陷阱，還可能讓心肌梗塞、腦中風風險大幅升高。

為什麼喝酒會覺得暖？

酒精會讓皮膚表面血管擴張，血液流向四肢，短暫讓你感到臉紅、身體發熱，但這只是「散熱」，而非產生熱能。核心體溫其實正在流失，就像冬天開暖氣卻把窗戶打開，室內暖氣很快跑掉。

酒退後的「反撲危機」

酒精代謝後，血管會快速收縮。這時候核心體溫低、血壓升高，心臟負荷爆表，增加心肌梗塞與中風的機率。尤其睡前喝酒的人，半夜酒精退去，正是氣溫最低時，很多人因此身體不適送急診。

尾牙拚酒前必做3件事

1.不要空腹喝：先吃點熱食，降低酒精急速進入血液的衝擊。

2.喝完酒多補水：水分有助代謝酒精，減少血壓波動。

3.保暖再出門：戴圍巾、帽子，不要讓酒精擴張的血管暴露在寒風中。

劉博仁醫師建議，寒流來，想要真正暖身，選擇溫開水、薑茶、桂圓紅棗茶或熱牛奶，比酒精安全又有效。千萬別拿自己的血管開玩笑，健康的暖身方式才是真正保命的選擇。



