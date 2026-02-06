寒流在路上了 粉專曬「降溫3部曲」全台冰封時間曝

今天鋒面通過，各地雲量增多，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，其他地區也有降雨機率，白天高溫略降；深夜隨著寒流南下，各地氣溫進一步下降。氣象粉專表示，目前冷空氣已經到達華中地區，即將在今深夜開始影響台灣；明（7日）北部白天高溫剩下14至16度；周日（8日）全台急凍，低溫下探8至10度，空曠地區氣溫還會降得更低，提醒民眾務必做好保暖措施。

氣象粉專「觀氣象看天氣」今天下午發文指出，目前冷空氣已經到達華中地區，寒流即將在今深夜影響台灣。今在華南水氣及鋒面前緣影響之下，各地雲量已增多，並有局部降水情況。

粉專表示，今白天各地高溫都還有20度以上，中南部局部地區更達29度；明白天北部率先降溫，中午高溫剩下14至16度，中部以南仍有23至27度左右高溫。

粉專提醒，周日各地白天高溫都會降到20度以下，晚上全台急凍，幾乎整個台灣氣溫都呈現藍色冷色系，台南以北低溫剩下8至10度，高屏及台東地區低溫也會降到11至13度，尤其空曠地區及近丘陵地區低溫不排除再低2至3度。

山區降雪方面，粉專表示，若溫度與水氣條件配合，明晚起至周日，中部、東部2500公尺以上，以及北部、東北部1500公尺左右高山有降雪機率。

