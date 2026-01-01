寒流報到南市社會局啟動低溫關懷 市長黃偉哲探訪街友關懷送暖

寒流報到南市社會局啟動低溫關懷，市長黃偉哲與社會局長郭乃文及慈聯基金會執行長張莉馨至火車站附近街友常夜宿地點關懷送暖。（記者李嘉祥攝）

今年即將迎來第一波冷氣團，為確保每位街友都能安然度過此波寒流的低溫威脅，臺南市政府社會局特啟動37區街友低溫關懷，市長黃偉哲與社會局長郭乃文及慈聯基金會執行長張莉馨特地提前至火車站附近街友常夜宿地點關懷慰問，為數十位街友親自送上外套、手套、暖暖包、口罩及熱食，希望讓街友能安然度過此波寒流的低溫威脅。

市長黃偉哲表示，為關懷弱勢街友，市府近年來除生活與物資協助外，也提供不影響福利身分的短期工作機會，讓街友有意願增加工作收入，謝謝各社福團體與社會局的努力付出，讓社會更多關懷及街友重新站起來的機會。

郭乃文局長指出，南市目前列冊街友約286人，超過半數的街友露宿在街頭，強烈寒流來襲對長期在外生活的街友是相當辛苦的考驗，冬天早晚低溫是對街友健康安全最大的威脅，易導致呼吸道與心血管疾病，特藉由發送禦寒物資與熱食提醒注意保暖，希望街友能平安度過這波寒流，也感謝各界善心人士對於弱勢族群的關懷，市府會持續關心與協助街友的生活。

郭乃文局長也強調，市府持續辦理街友關懷輔導，提供行動沐浴車、緊急安置、防疫宣導、媒合就業、輔導儲蓄理財、租屋輔導等服務，協助重返社會，除提醒街友低溫期間特別注意保暖及身心保健，若發生疑似中風或心肌梗塞急性發作時應立即撥打119正確就醫，也呼籲民眾若發現有遭逢急難需啟動立即關懷及救助者，可撥打1957社會福利諮詢專線或1999市民服務專線。