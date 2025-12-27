寒流報到急診OHCA病例驟增 吃不下就走了！醫嘆：老天爺收人的日子

（示意圖／報系資料照）

大陸冷氣團發威，近日全台氣溫驟降，傳出不少猝死的消息。有急診醫師透露，看到急診室好幾個OHCA（到院前心肺功能停止），家屬更表示病患只是早上沒什麼胃口，沒多久睡著就叫不醒了；對此，醫師也無奈說，「第一波寒流就是老天爺在收人的日子」。

有一名醫師今（27）日在臉書粉絲專頁「急診醫師碎碎唸」分享臨床觀察，敘述自己在急重症待久後，知道每逢第一波寒流或氣溫驟降，急診室往往面臨更沉重的生死考驗，短時間內到院前心肺功能停止（OHCA）的案例明顯增加。醫師提到第一起OHCA病患，其妻稱上午才通過電話，只聽到先生說吃不下，沒想到回家看到先生倒在地上叫不醒。

病患妻子在醫院時情緒潰堤，哭喊著先生毫無交代便離世，難以接受突如其來的噩耗。醫師也只能在一旁輕聲安慰，「至少伯伯走的時候沒有什麼痛苦」，盼家屬能稍稍釋懷。

另一起案例中，從患者家屬口中得知，患者原本僅自覺全身無力，搭乘救護車時尚有生命徵象，但抵達急診後迅速失去意識。經短暫急救無效後，家屬選擇放手；患者妻子含淚表示，丈夫罹癌多年，早已清楚交代若病情惡化，希望家人不要過度搶救。儘管悲痛難掩，仍能看出患者妻子在心理上已有所準備，較能坦然面對生離死別。

最後醫師不禁感嘆，死亡往往悄然而至，從不會等人做好心理準備。透過這些急診現場的真實故事，醫師呼籲民眾應及早與家人討論生命末期的意願，無論是醫療選擇或身後安排，都能減少臨時決定帶來的遺憾。提前溝通，不僅讓離世者得以安息，也能讓留下來的人少一分徬徨，多一分安心，在生死之間，留下更溫柔的告別。

