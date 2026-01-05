寒流報到！高人氣保暖寢具一次看 石墨烯極暖被、千元暖暖被、免插電暖床墊成小資族新寵

入冬後最強冷空氣報到，氣象局提醒，元旦後將迎來首波寒流，北台灣清晨低溫恐下探 9 度，白天體感依舊濕冷，民眾除了外出要做好保暖準備，老年人、有慢性病的人更要注意夜晚睡較溫差對身體造成負擔，許多上班族、長輩與小孩半夜容易被冷醒、肩頸手腳冰冷，若寢具保暖度不足，不僅影響睡眠品質，隔天還可能感到疲憊、頭痛或精神不濟，相較於傳統厚重棉被，近年主打「更輕、更暖、更蓄熱」的新型保暖被與寢具更受青睞，不僅睡起來沒有壓迫感，還能快速提升被窩暖意，這篇特別精選多款高人氣冬季寢具，不但兼具保暖與舒適，更有期間優惠，在寒流來襲前無痛替全家升級保暖力就是現在！

石墨烯法國羊毛暖被特價2380元，還有暖暖被可千元入手。

冬季寢具大賞

1/1-1/31

點我逛逛🛍️

廣告 廣告

1.熱銷話題！Tonia Nicole 東妮寢飾 石墨烯科技法國羊毛極暖被(雙人2.8kg)

原價8560元 特價2380元

1/5-1/11

石墨烯優異導熱與蓄熱能力是近年討論度超高的保暖材質，以往石墨烯相關用品都好幾千元，這次要推薦石墨烯科技的保暖被只要三分之一價！Tonia Nicole東妮寢飾「石墨烯科技法國羊毛極暖被」，主打石墨烯結合法國羊毛雙層禦寒設計，兼具蓄溫、保暖與吸濕排汗機能，特別適合濕冷冬夜容易畏寒、四肢冰冷的族群，頂級法國羊毛能在寒流夜晚穩定鎖住暖空氣，石墨烯遠紅外線則溫和釋放熱能，幫助維持整晚舒適體感，外層更採100%親膚純棉表布，蓋起來的觸感更柔軟細緻，許多網友分享實際使用心得表示「蓋起來暖得很快」，目前期間優惠特價只要2380元，以不到三千元就能升級高級保暖被囉！

點我購買🛒

Tonia Nicole東妮寢飾石墨烯科技法國羊毛極暖被，擁有石墨烯優異蓄熱能力與舒適羊毛兩大優勢！

2.熱銷話題！HOYACASA 雪棉絨兩用被床包組-雙人/加大(多款任選)

原價7780元 特價1999元

1/5-1/11 $1999

1/12-1/31 $2280+洗衣袋

冬天最幸福的時刻，莫過於鑽進柔軟被窩的那一瞬間！除了要保暖、設計也要好看才行，以柔和色系設計的HOYACASA雪棉絨兩用被床包組一眼就讓人覺得好溫馨，外層細膩柔棉、內層輕暖雪棉絨，雙層面料貼膚，躺上去宛如被溫暖包覆的放鬆感，能感受到織面柔軟貼合、蓄熱而不悶熱，為了減少冬季惱人靜電，床組特別加入抗靜電導紗，多款花色可自由搭配居家風格，雙人與加大尺寸一次滿足不同家庭需求，目前推出超值活動特價1999元，CP值超高比周年慶還划算，快放進購物車！

點我購買🛒

HOYACASA雪棉絨兩用被床包組一眼就讓人覺得好溫馨，特價1999元CP值超高！

3.電商平台獨家！鴻宇 SuperHot科技發熱保暖墊 獨家四層工藝 免插電 蓄熱保暖

原價1680元 特價1112元

1/5~1/29

冬天怕冷，但又不想整晚開電暖器、電熱毯，「免插電保暖墊」成為不少家庭的新選擇，不只節能安全，還能減少電器過熱與插頭負擔，鴻宇SuperHot 科技發熱保暖墊主打獨家四層工藝，內含鋁點保溫層，可有效反射與鎖住體溫，形成被動蓄熱層維持床面暖度，入睡時不會因溫差過大而感到冰冷，也能避免半夜悶熱或乾燥不適，1/5～1/29 推出優惠價1112元，換來安全又暖和的冬夜睡眠，成為寒流季節高詢問度的人氣實用單品。

點我購買🛒

鴻宇SuperHot 科技發熱保暖墊，免插電即可蓄熱保暖。

4.熱銷話題！3M 新2代發熱纖維可水洗特暖冬被NZ500(標準雙人6x7)

7990元

1/5-1/8

入冬後冷空氣一波波報到，蓋厚被子最擔心塵蟎、灰塵引發過敏，看準現代人對「輕暖、好清洗、親膚安心」的需求，3M推出新2代發熱纖維可水洗特暖冬被，可水洗科技纖維，同時具備抑制塵蟎生長機制，對鼻子敏感族、過敏族來說更加友善，而且整間可以放洗衣機洗、烘衣機烘乾，日常清潔維護更便利、也更衛生，於1/5～1/8推出限定優惠，想要輕盈又舒適保暖的睡覺，趁難得的折扣幫全家一起換被子吧！

點我購買🛒

3M推出新2代發熱纖維可水洗特暖冬被，於1/5～1/8推出限定優惠。

5.折扣％最多！岱思夢 買1送1 石墨烯法蘭絨暖暖被

原價4800元 特價999元

1/5-1/31

這一波冬季寢具優惠太狂，但若要挑出最划算、非買不可的超值款，不少網友一致點名岱思夢推出石墨烯法蘭絨暖暖被，活動期間只要999 元，等於不到千元就能入手暖暖被，CP值高到被封為「年度最必買」！不少民眾直呼要一次替全家補齊，這款暖暖被主打完美升溫、抗靜電、不掉毛，觸感蓬鬆柔軟；加入石墨烯材質，讓保暖度再升級，內層採整張被芯填充設計，不會跑棉、不易結塊，長時間使用仍能貼合身形，內棉以 50 層超細纖維層層堆疊，在相同重量下蓬鬆度可提升一倍以上，鎖住暖空氣、包覆感更到位。

點我購買🛒

岱思夢石墨烯法蘭絨暖暖被，活動期間只要999 元！

6.熱銷話題！MR. LIVING 居家先生 護腰護脊減壓記憶床墊 雙人標準-5X6.2尺(獨立筒 高支撐力 天絲表布)

原價19990元 特價18990(滿萬折千後)

1/1-1/31

家裡的床墊已經超過十年了，睡起來會感到腰痠背痛、翻身卡卡，甚至發現自己常躺的位置已經明顯凹陷、支撐力不足，趁著年初優惠檔期汰換床墊正是時候！MR. LIVING居家先生推出的護腰護脊減壓記憶床墊，主打專利恆溫減壓記憶棉，可分散壓力、減少脊椎負擔，搭配0干擾高碳鋼獨立筒，睡眠翻身不影響另一半，外層採天絲親膚表布，可拆洗更衛生，活動期間配合滿萬折千後特價18,990元，另享101晚試睡，下單再加贈涼感減壓記憶枕2顆，想換床、升級睡眠快把握優惠！

點我購買🛒

MR. LIVING居家先生推出的護腰護脊減壓記憶床墊，滿萬折千後特價18,990元，另享101晚試睡！

7.折扣％最多！【DB夢寢】買1送1 冬季禦寒能量石墨烯能水洗棉被 加厚 保暖-180x210公分(多色可選)

原價1180元 特價999元

1/1-1/31

租屋族、小資上班族想在有限預算內升級寢具、又希望好清洗、好維護，別錯過千元有找的高CP值暖被！冬季禦寒能量石墨烯可水洗加厚棉被主打防蟎抗菌、除臭、抗靜電、吸濕等功能，搭配雙重控溫控濕與石墨烯鎖溫科技，能將遠紅外線熱量循環回溫，提升包覆暖感；表布採 三道水洗工藝，觸感柔順親膚，長期使用也不悶熱，內層以立體絎縫設計，讓充棉分布更均勻、不易結塊，活動期間買1送1特價999 元，就被網友點名是本檔適合租屋族入手的超值暖被選擇！

點我購買🛒

冬季禦寒能量石墨烯水洗棉被特價只要999元超划算！

8.熱銷話題！【寢室安居】韓國Songhwa 花語雙面蓬鬆厚款水洗被 冬被150X205CM(廣藏市場.韓國棉被.韓國被.四季被)

3490元

1/5-1/7 $1799

1/8-1/31 $1880

韓國棉被在社群討論度超高，不少網友大讚蓬鬆度、花色設計與舒適度都深得人心，甚至直呼「一蓋就回不去了」，現在不用千里迢迢衝韓國就能買到韓國四季被，韓國Songhwa花語雙面蓬鬆厚款水洗被，採用浪漫細膩花紋設計，能為臥室增添溫柔優雅氛圍；內層選用環保玉米纖維，主打防蟎抗敏、安心親膚，不易刺激敏感肌膚，厚度屬於四季適中型，具備吸濕透氣特性，冬天保暖、其他季節亦可搭配使用，短檔期折扣吸引不少「韓國被」愛好者搶先入手，成為近期社群口碑熱議的韓系蓬鬆水洗被。

點我購買🛒