寒流報到！高人氣保暖寢具一次看 石墨烯極暖被、千元暖暖被、免插電暖床墊成小資族新寵
入冬後最強冷空氣報到，氣象局提醒，元旦後將迎來首波寒流，北台灣清晨低溫恐下探 9 度，白天體感依舊濕冷，民眾除了外出要做好保暖準備，老年人、有慢性病的人更要注意夜晚睡較溫差對身體造成負擔，許多上班族、長輩與小孩半夜容易被冷醒、肩頸手腳冰冷，若寢具保暖度不足，不僅影響睡眠品質，隔天還可能感到疲憊、頭痛或精神不濟，相較於傳統厚重棉被，近年主打「更輕、更暖、更蓄熱」的新型保暖被與寢具更受青睞，不僅睡起來沒有壓迫感，還能快速提升被窩暖意，這篇特別精選多款高人氣冬季寢具，不但兼具保暖與舒適，更有期間優惠，在寒流來襲前無痛替全家升級保暖力就是現在！
冬季寢具大賞
1/1-1/31
1.熱銷話題！Tonia Nicole 東妮寢飾 石墨烯科技法國羊毛極暖被(雙人2.8kg)
原價8560元 特價2380元
1/5-1/11
石墨烯優異導熱與蓄熱能力是近年討論度超高的保暖材質，以往石墨烯相關用品都好幾千元，這次要推薦石墨烯科技的保暖被只要三分之一價！Tonia Nicole東妮寢飾「石墨烯科技法國羊毛極暖被」，主打石墨烯結合法國羊毛雙層禦寒設計，兼具蓄溫、保暖與吸濕排汗機能，特別適合濕冷冬夜容易畏寒、四肢冰冷的族群，頂級法國羊毛能在寒流夜晚穩定鎖住暖空氣，石墨烯遠紅外線則溫和釋放熱能，幫助維持整晚舒適體感，外層更採100%親膚純棉表布，蓋起來的觸感更柔軟細緻，許多網友分享實際使用心得表示「蓋起來暖得很快」，目前期間優惠特價只要2380元，以不到三千元就能升級高級保暖被囉！
2.熱銷話題！HOYACASA 雪棉絨兩用被床包組-雙人/加大(多款任選)
原價7780元 特價1999元
1/5-1/11 $1999
1/12-1/31 $2280+洗衣袋
冬天最幸福的時刻，莫過於鑽進柔軟被窩的那一瞬間！除了要保暖、設計也要好看才行，以柔和色系設計的HOYACASA雪棉絨兩用被床包組一眼就讓人覺得好溫馨，外層細膩柔棉、內層輕暖雪棉絨，雙層面料貼膚，躺上去宛如被溫暖包覆的放鬆感，能感受到織面柔軟貼合、蓄熱而不悶熱，為了減少冬季惱人靜電，床組特別加入抗靜電導紗，多款花色可自由搭配居家風格，雙人與加大尺寸一次滿足不同家庭需求，目前推出超值活動特價1999元，CP值超高比周年慶還划算，快放進購物車！
3.電商平台獨家！鴻宇 SuperHot科技發熱保暖墊 獨家四層工藝 免插電 蓄熱保暖
原價1680元 特價1112元
1/5~1/29
冬天怕冷，但又不想整晚開電暖器、電熱毯，「免插電保暖墊」成為不少家庭的新選擇，不只節能安全，還能減少電器過熱與插頭負擔，鴻宇SuperHot 科技發熱保暖墊主打獨家四層工藝，內含鋁點保溫層，可有效反射與鎖住體溫，形成被動蓄熱層維持床面暖度，入睡時不會因溫差過大而感到冰冷，也能避免半夜悶熱或乾燥不適，1/5～1/29 推出優惠價1112元，換來安全又暖和的冬夜睡眠，成為寒流季節高詢問度的人氣實用單品。
4.熱銷話題！3M 新2代發熱纖維可水洗特暖冬被NZ500(標準雙人6x7)
7990元
1/5-1/8
入冬後冷空氣一波波報到，蓋厚被子最擔心塵蟎、灰塵引發過敏，看準現代人對「輕暖、好清洗、親膚安心」的需求，3M推出新2代發熱纖維可水洗特暖冬被，可水洗科技纖維，同時具備抑制塵蟎生長機制，對鼻子敏感族、過敏族來說更加友善，而且整間可以放洗衣機洗、烘衣機烘乾，日常清潔維護更便利、也更衛生，於1/5～1/8推出限定優惠，想要輕盈又舒適保暖的睡覺，趁難得的折扣幫全家一起換被子吧！
5.折扣％最多！岱思夢 買1送1 石墨烯法蘭絨暖暖被
原價4800元 特價999元
1/5-1/31
這一波冬季寢具優惠太狂，但若要挑出最划算、非買不可的超值款，不少網友一致點名岱思夢推出石墨烯法蘭絨暖暖被，活動期間只要999 元，等於不到千元就能入手暖暖被，CP值高到被封為「年度最必買」！不少民眾直呼要一次替全家補齊，這款暖暖被主打完美升溫、抗靜電、不掉毛，觸感蓬鬆柔軟；加入石墨烯材質，讓保暖度再升級，內層採整張被芯填充設計，不會跑棉、不易結塊，長時間使用仍能貼合身形，內棉以 50 層超細纖維層層堆疊，在相同重量下蓬鬆度可提升一倍以上，鎖住暖空氣、包覆感更到位。
6.熱銷話題！MR. LIVING 居家先生 護腰護脊減壓記憶床墊 雙人標準-5X6.2尺(獨立筒 高支撐力 天絲表布)
原價19990元 特價18990(滿萬折千後)
1/1-1/31
家裡的床墊已經超過十年了，睡起來會感到腰痠背痛、翻身卡卡，甚至發現自己常躺的位置已經明顯凹陷、支撐力不足，趁著年初優惠檔期汰換床墊正是時候！MR. LIVING居家先生推出的護腰護脊減壓記憶床墊，主打專利恆溫減壓記憶棉，可分散壓力、減少脊椎負擔，搭配0干擾高碳鋼獨立筒，睡眠翻身不影響另一半，外層採天絲親膚表布，可拆洗更衛生，活動期間配合滿萬折千後特價18,990元，另享101晚試睡，下單再加贈涼感減壓記憶枕2顆，想換床、升級睡眠快把握優惠！
7.折扣％最多！【DB夢寢】買1送1 冬季禦寒能量石墨烯能水洗棉被 加厚 保暖-180x210公分(多色可選)
原價1180元 特價999元
1/1-1/31
租屋族、小資上班族想在有限預算內升級寢具、又希望好清洗、好維護，別錯過千元有找的高CP值暖被！冬季禦寒能量石墨烯可水洗加厚棉被主打防蟎抗菌、除臭、抗靜電、吸濕等功能，搭配雙重控溫控濕與石墨烯鎖溫科技，能將遠紅外線熱量循環回溫，提升包覆暖感；表布採 三道水洗工藝，觸感柔順親膚，長期使用也不悶熱，內層以立體絎縫設計，讓充棉分布更均勻、不易結塊，活動期間買1送1特價999 元，就被網友點名是本檔適合租屋族入手的超值暖被選擇！
8.熱銷話題！【寢室安居】韓國Songhwa 花語雙面蓬鬆厚款水洗被 冬被150X205CM(廣藏市場.韓國棉被.韓國被.四季被)
3490元
1/5-1/7 $1799
1/8-1/31 $1880
韓國棉被在社群討論度超高，不少網友大讚蓬鬆度、花色設計與舒適度都深得人心，甚至直呼「一蓋就回不去了」，現在不用千里迢迢衝韓國就能買到韓國四季被，韓國Songhwa花語雙面蓬鬆厚款水洗被，採用浪漫細膩花紋設計，能為臥室增添溫柔優雅氛圍；內層選用環保玉米纖維，主打防蟎抗敏、安心親膚，不易刺激敏感肌膚，厚度屬於四季適中型，具備吸濕透氣特性，冬天保暖、其他季節亦可搭配使用，短檔期折扣吸引不少「韓國被」愛好者搶先入手，成為近期社群口碑熱議的韓系蓬鬆水洗被。
其他人也在看
只限今天！超商咖啡「10元爽喝」 拿鐵寄杯買7送7
全家超商週一咖啡日優惠！大單品咖啡、大特濃咖啡同品項加10元多1杯。另外，7-11超商大杯精品美式/拿鐵、大杯精品馥芮白買7送7活動只到今天！中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
百貨美食新櫃報到 打卡請吃好料、限時看電影免費
歲末聚餐需求炙熱，百貨餐飲新櫃輪番登場，透過強化館內陣容吸引人潮光顧。Global Mall多個店點都有新餐廳登場，包括桃園A19引進泰式料理「饗泰多」、桃園A8引進來自台南「美滿炸雞」，林口A9則有「薩莉亞」進駐，成為林口首店；台中廣三SOGO百貨近期也引進川味品牌「開飯川食堂」，限時消費打卡還有機會免費吃甜品。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 250
WBC／委內瑞拉參戰經典賽有變數？總教練發聲了
WBC／委內瑞拉參戰經典賽有變數？總教練發聲了EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 7
兩岸若開戰 謝長廷警告「中國這一省」首當其衝：習近平怎麼忍心把這變戰場
日本首相高市早苗先前發表「台灣有事論」，引起中國強烈反彈，使得中日和兩岸關係陷入高度緊張。對此，曾任行政院長的總統府資政謝長廷在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，中國的打壓反而使得高市早苗支持率高漲，中國種種行徑已使得中國人民失去尊嚴。此外，謝長廷提到，兩岸應建立不破壞現狀的共同價值，若中國一直要改變現狀，在世界上就是一個破壞和平的國家。 謝長廷認為，高市早苗......風傳媒 ・ 11 小時前 ・ 393
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 11
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 83
WBC》台灣經典賽從未贏過韓國！ 韓媒警戒：長假休不到一半
2026年世界棒球經典賽（WBC)即將在2個月後開打，韓國媒體《Xports News》近期關注台灣狀況，並且注意到，中華隊不惜犧牲年假，只放4天，勢必要瞄準8強，讓韓國隊備感威脅。TSNA ・ 1 天前 ・ 28
還有台灣人幫馬杜洛說話！他曝「委內瑞拉才剛嗆台1事」：哪個筋不對？
1月3日凌晨，美軍閃電突擊委內瑞拉，發動大規模軍事行動，並捕獲馬杜洛（Nicolás Maduro），據知情人士透露，馬杜洛及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕，遭美軍押送美國候審。然而馬杜洛被抓後，仍有台灣人在幫他說話，政治工作者周軒就提到，委內瑞拉此前才剛批評美國對台軍售。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 73
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 5
美國活逮委國總統馬杜洛 汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了
美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震撼全球。作家、時事評論員汪浩3日說，馬杜洛被捕所傳遞出的政治訊號，對親中威權勢力而言，緊抱中共領導人習近平大腿，已不再是可靠的保命符，「國民黨小心了」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 186
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 20 小時前 ・ 175
馬杜洛去年嗆川普「來抓我啊懦夫」 白宮PO片：你現在該懂了
即時中心／徐子為、魏熙芸報導美國總統川普在台灣時間3日下令對委內瑞拉發動空襲，並成功逮捕總統馬杜洛及其夫人，並將兩人遣送美國接受審判。不僅馬杜洛被押解抵紐約被上銬畫面曝光，白宮以及川普稍早也釋出一段影片，是馬杜洛在去年8月對美國叫囂「有種來抓他」的談話，如今卻一語成讖。民視 ・ 13 小時前 ・ 76
無X、內X都做了！夜奔人夫家激戰 健身女教練傳訊嗆聲正宮
台北市1名健身女網紅小萱（化名），先前與人夫阿豪（化名）發生外遇，兩人多次相約摩鐵嘿咻，小萱還趁正宮出國時，跑到阿豪住家過夜，並傳訊息給正宮嗆聲，內容提及「無套、內X全部都來了」等字句，阿豪妻子憤而提出告訴；台北地院判小萱須賠償56萬8340元，全案仍可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 84
美軍對委內瑞拉發動攻擊！釀酒人球團：陣中3球員狀況仍不明
體育中心／丁泰祥 報導美軍突襲委內瑞拉，已成功活捉委國總統Nicolás Maduro(馬杜洛)夫婦，並送到了紐約，而釀酒人隊棒球事務部總裁Matt Arnold，則在星期天受訪表示，球隊目前尚未掌握陣中在委內瑞拉的球員最新狀況，包括最近在委內瑞拉冬季聯盟大殺四方的年輕好手Jackson Chourio。FTV Sports ・ 17 小時前 ・ 4
最新預測震撼彈不藏了！高盛點名鴻海、緯穎「5檔」可續抱 這ODM大廠該脫手了？
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導高盛證券最新針對台灣ODM與品牌廠未來三個月表現提出觀察，認為即使產業步入傳統淡季、季節性需求轉弱，但AI基礎建設投資持...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 12
藍白合慘破局？民眾黨「這4縣市」推人選 鄭麗文回應了
即時中心／黃于庭、謝宛錚報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，多縣市人選已陸續出爐。民眾黨日前正式徵召白委張啓楷參選嘉義市長，前黨魁柯文哲更宣布將擔任其競選總幹事，並將於此地Long Stay。除了嘉義市之外，各界也相當關注新竹市、宜蘭縣、新北市藍白合狀況，國民黨主席鄭麗文今（4）日表態，大家都釋出最大的誠意與善意，相信能提出共同接受的人選。民視 ・ 16 小時前 ・ 81
3生肖馬年大轉運！第1名財運事業愛情豐收 命理師籲：不能再偷懶
【緯來新聞網】邁入2026年，迎接新的開始，命理專家湯鎮瑋老師指出，今年有3個生肖火力全開，包括羊、緯來新聞網 ・ 21 小時前 ・ 9