寒流報到 台南加強丹娜絲風災復原區長者關懷

（中央社記者楊思瑞台南8日電）因寒流南下，中央氣象署今天發布低溫特報，台南市長黃偉哲上午前往去年受丹娜絲風災影響嚴重的七股區慰訪獨居長者，並呼籲民眾留意身邊獨居或生活較困難家庭狀況。

黃偉哲由市府社會局長郭乃文、七股區長李佳隆及七股區西寮里長柯勝強陪同，致贈年菜及生活物資，關心長者生活起居，並在家戶前貼上春聯，象徵送上新春祝福，市府並安排替代役協助進行居家清潔與整理，改善長者居住環境。

黃偉哲表示，氣溫驟降對長者與體弱者而言特別需要關懷與協助，七股西寮地區去年曾受風災影響，部分居民家園受損，所幸在中央、地方政府與民間慈善團體攜手投入下，逐步協助居民度過難關，重拾生活秩序。

黃偉哲強調，雖然居民多已回歸正常生活，但市府對長者與弱勢市民關心不中斷，在春節前夕送上年菜與生活物資，希望為長者帶來實質協助與心靈溫暖，陪伴他們安心迎接新年，同時也呼籲社會大眾多留意身邊獨居長者與生活較困難家庭，發揮守望相助力量。

郭乃文表示，目前台南市列冊關懷獨居長者共3306人，市府持續強化相關服務措施，並提醒長者留意自身健康，如出現疑似中風或心肌梗塞等急性症狀，應立即撥打119求助，民眾若發現長者遭逢急難或生活困境，也可撥打1957社會福利諮詢專線或1999市民服務專線通報。（編輯：張銘坤）1150208