寒流報到 台灣曾放過「低溫假」！過往案例一次看

寒冷天氣恐持續多日，也引發民眾關心是否能因低溫停班停課。（示意圖／翻攝自pixabay）





入冬首波寒流報到，10日清晨全台平地最低溫出現在新竹縣關西，僅3.9度。雖然白天氣溫短暫回升，但隨著東北風增強，夜間冷氣團再度南下，寒冷天氣恐持續多日，也引發民眾關心是否能因低溫停班停課。

停班課標準

依現行《天然災害停止上班及上課作業辦法》，可作為停班停課依據的災害類型，包括風災、水災、震災、土石流及大規模崩塌災害，並未明確將低溫、寒流或高溫納入。不過條文中仍保留「其他天然災害」的彈性規定，若災害影響交通通行或上班上課安全，地方政府可依實際狀況自行宣布停班停課。

廣告 廣告

《天然災害停止上班及上課作業辦法》僅適用於公部門與學校，若政府宣布停班，公務人員與教師薪資照常發放；民間企業則須依勞資雙方事前約定辦理。若居住地或通勤路線縣市宣布停班，勞工可選擇不出勤，雇主得不支薪，但不得扣全勤或強制補班。

過往低溫假案例

事實上，台灣過去曾因極端低溫放過假。2016年1月「霸王級寒流」期間，台北測站測得4度低溫，出現罕見冰霰與降雪情況，桃園、宜蘭等地共12所學校因積雪與交通受阻，宣布停班停課。

此外，2024年1月寒流來襲，陽明山、大屯山等地出現雨夾雪與積雪，台北市、桃園市、新竹縣等地部分學校，基於通勤安全考量，也宣布停課。

雖然目前沒有法定「低溫假」，勞動部仍針對寒冷天氣訂有戶外作業安全指引，要求雇主視天氣狀況調整工作內容，並提供防寒與應變措施，若未依規定導致勞工發生職災，最高可處15萬元罰鍰。

隨著極端氣候愈趨頻繁，近年已有立委提案修法，建議將高溫納入災害性天氣，勞團也呼籲一併討論低溫假制度。行政院長卓榮泰則表示，相關議題仍在研議中，勞工安全與工作環境保障將是核心考量。

更多東森新聞報導

不只一人受害！二歲童突高燒40度 私密處竟出現撕裂傷

WBC／不只鄧愷威！黃子鵬也婉拒經典賽中華隊

下週變天回暖！高溫直飆27度 好天氣持續到週末

