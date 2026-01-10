寒流報到 台灣曾放過「低溫假」！過往案例一次看
入冬首波寒流報到，10日清晨全台平地最低溫出現在新竹縣關西，僅3.9度。雖然白天氣溫短暫回升，但隨著東北風增強，夜間冷氣團再度南下，寒冷天氣恐持續多日，也引發民眾關心是否能因低溫停班停課。
停班課標準
依現行《天然災害停止上班及上課作業辦法》，可作為停班停課依據的災害類型，包括風災、水災、震災、土石流及大規模崩塌災害，並未明確將低溫、寒流或高溫納入。不過條文中仍保留「其他天然災害」的彈性規定，若災害影響交通通行或上班上課安全，地方政府可依實際狀況自行宣布停班停課。
《天然災害停止上班及上課作業辦法》僅適用於公部門與學校，若政府宣布停班，公務人員與教師薪資照常發放；民間企業則須依勞資雙方事前約定辦理。若居住地或通勤路線縣市宣布停班，勞工可選擇不出勤，雇主得不支薪，但不得扣全勤或強制補班。
過往低溫假案例
事實上，台灣過去曾因極端低溫放過假。2016年1月「霸王級寒流」期間，台北測站測得4度低溫，出現罕見冰霰與降雪情況，桃園、宜蘭等地共12所學校因積雪與交通受阻，宣布停班停課。
此外，2024年1月寒流來襲，陽明山、大屯山等地出現雨夾雪與積雪，台北市、桃園市、新竹縣等地部分學校，基於通勤安全考量，也宣布停課。
雖然目前沒有法定「低溫假」，勞動部仍針對寒冷天氣訂有戶外作業安全指引，要求雇主視天氣狀況調整工作內容，並提供防寒與應變措施，若未依規定導致勞工發生職災，最高可處15萬元罰鍰。
隨著極端氣候愈趨頻繁，近年已有立委提案修法，建議將高溫納入災害性天氣，勞團也呼籲一併討論低溫假制度。行政院長卓榮泰則表示，相關議題仍在研議中，勞工安全與工作環境保障將是核心考量。
更多東森新聞報導
不只一人受害！二歲童突高燒40度 私密處竟出現撕裂傷
WBC／不只鄧愷威！黃子鵬也婉拒經典賽中華隊
下週變天回暖！高溫直飆27度 好天氣持續到週末
其他人也在看
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 18
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 1 天前 ・ 10
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發表留言
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 3
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
快訊／午後變天！8縣市低溫特報「跌破10度」
今日下午又有一波冷氣團南下，各地氣溫驟降，中央氣象署於10時40分發布低溫特報，提醒今晚至明上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發表留言
冷空氣接力「北部寒意最明顯」 空曠區入夜低溫再探7度
目前這波冷氣團已在9日白天起減弱，氣象專家吳聖宇指出，雖然台北氣象站低溫降到9.1度，但仍未歸類為寒流。下波大陸冷氣團10日午後起南下，由於強度整體偏弱，可能僅北台灣有較明顯涼意。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
冷氣團午後再報到！低溫跌破10℃ 熱帶擾動對台影響曝
今（10）日白天氣溫漸漸回升，不過下半天起又要變天，天氣風險分析師吳聖宇指出，今日下半天東北季風再度增強、冷氣團南下，氣溫驟降下探10度以下。未來一週氣溫起伏明顯，下週二（13日）又有一小股冷空氣南下、迎風面降雨機率略增；另菲律賓東方海面雖有熱帶擾動發展機會，但評估不影響台灣。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發表留言
急凍五度！今年首波寒流達標 今晚輻射冷卻更凍
（記者許皓庭／綜合報導）今年首波寒流正式達標！中央氣象署今（9）日觀測，受強烈冷氣團與輻射冷卻雙重影響，台北測 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 4 小時前 ・ 12
威力不輸輕颱！8級強風橫掃「15縣市」 冷到不想出門
中央氣象署今（10）日下午4點28分發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，10日下午至明（11）日晚上，全台共有15個縣市局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，達黃色燈號標準。氣象署提醒民眾注意戶外安全，行車時需減速慢行。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 3
首波「寒流」發威！新竹關西下探5.4度、雙北跌破6度 17縣市低溫特報專家急喊1事
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台灣迎來入冬首波「寒流」，今（9）日本島平地最低溫於凌晨4點42分出現在新竹關西鎮，測得5.4度，中央氣象署對台北、新北、...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中南部比北部冷！低溫發威探9度 連凍2天再迎「Ｍ型變溫」
將送別冷氣團！中央氣象署預報，週日（11日）冷氣團持續發威，中部以北清晨低溫不排除剩9度，冷2天到下週一（12日）晨冷氣團影響結束後；下週一白天緩和期稍稍升溫；下週二、三（13、14日）東北季風到來又轉涼；下週四、五（15、16日）東北季風減弱又稍回溫；下週六（17日）可能有東北季風來訪再降溫，變化大致呈現「Ｍ型」。三立新聞網 setn.com ・ 34 分鐘前 ・ 發表留言
強冷空氣接力！「中南部比北部冷」跌破10度 高山迎降雪
寒流持續影響，全台氣溫再探低點。今（10）日清晨4時20分，新竹關西測得最低溫僅4.1度。對此，氣象專家林得恩指出，「強冷空氣接力，中南部比北部冷！」中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
保麗龍、氣泡紙可以回收？丟錯最高罰6000元 環保署教正確丟法
下個月就是過年，許多人已經開始大掃除，家中不要的保麗龍和氣泡紙該丟哪裡？環保單位指出，這兩類包材的回收方式不同，如果未依規定分類或隨意丟棄，可能違反《廢棄物清理法》遭開罰，最高可處6000元罰鍰。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 120
CES 2026》45度熱水散熱的奇蹟：輝達以液冷技術與高能效架構，推動AI工廠綠色轉型
黃仁勳說這項系統最令人驚嘆的奇蹟之一，是我們基本上是在用『熱水』來冷卻這部超級...信傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
全台凍番薯！台北9.1度達寒流標準 鄭明典示警「空曠」定義已變：這兩處更冷
北台灣今日清晨低溫炸裂，指標性的台北測站降至 9.1 度，正式達到寒流標準。前氣象局長鄭明典於臉書直呼「北台灣非常冷」，並分享輻射冷卻研究的新觀點，提醒民眾不要再以為只有「空曠地區」會出現極端低溫，事實上，區域性的低窪地、山谷，甚至是「樹底下」冷空氣堆積的情況可能更嚴重。天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 發表留言
0度線將壓境！ 今晚冷氣團到來「凍到下週一」
氣象粉專「觀氣象看天氣」今日發文表示，自2026年1月以來，台北測站已連續10天達到大陸冷氣團標準。根據最新美國GFS與歐洲EC模式資料，今晚開始，新一波冷空氣南下，從850百帕高度場來看，預測11日晚上0度線將壓境。粉專指出，換算地面氣溫，台北測站低溫約在12至13度之間，...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 1