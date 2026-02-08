寒流報到！ 遊客上山追雪 太平山下「冰霰」

不少民眾去太平山追雪。（圖／東森新聞）





寒流報到，氣象署擴大低溫特報範圍，除了澎湖外，針對全台21縣市發布低溫特報，日到一清晨最冷，局部地區更可能有6度以下低溫。雪線下修下，一早像是宜蘭太平山和陽明山都有民眾去追雪。

入冬最強寒流，8日清晨起就超有感，直擊陽明山湧現人潮，大家都想衝一波上山追雪。

身上穿著羽絨外套，包含戴著手套、戴著圍巾都覺得還是很冷，手腳真的凍到不行，從測站來看，陽明山鞍部測站截稿前最低溫來到2度，當然這還不是最冷時刻。

遊客：「本來看到陽明山的公告，以為是會有雪，因為可能會有管制，結果（來這）看到什麼都沒有，其實其實有點失望啦，看起來滿有仙氣的啦，可是就是沒有雪這樣。」

中午前還沒看見雪也沒看見冰霰，只有霧茫茫一片，遊客難免失落，但另一頭就在太平山山上，現在已經下起冰霰了。

天空下起毛毛細雨，水氣有了就等溫度到，這是氣象署點名有機會下雪的太平山，8日清晨起溫度一路溜滑梯，然而就在上午，截稿前最低溫出現負0.3度的低溫，這也讓太平山的遊客好嗨好興奮，大家都想追到雪。

香港遊客：「我從香港那邊過來的，現在是（下）冰霰，但是已經很開心了，因為今天（8日）早上只有下雨，對，然後等到現在終於有冰霰了。」

儘管手腳冰凍，冷到不能再冷，但為了追雪周末最後一天，民眾衝上山就盼能看見冰雪世界。

