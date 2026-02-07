寒流壓境全台急凍！明晚低溫下探5度 降溫趨勢一圖看

明天還是濕冷天氣，北部高溫僅12度，明晚到9日清晨，是最冷的時間，低溫下探5度。（示意圖） 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 隨著寒流逐漸靠近，各地轉濕冷，且會越晚越冷。氣象署指出，明(9)天還是濕冷天氣，北部高溫僅12度，明晚到9日清晨，是最冷的時間，低溫下探5度；9日白天冷空氣減弱，各地回溫，水氣減少；和很快11日又有另一波冷空氣報到，再度變天轉濕冷。

氣象署指出，寒流逐漸靠近台灣，預計越遠越冷，明天白天北部和宜蘭僅12度到13度，中部和花東16度到19度；且仍有水氣，桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，特別是清晨基隆北海岸及大台北、東北部山區有局部大雨，竹苗、南部地區也有局部短暫雨。

明晚到9日清晨，是這波寒流最冷的時間點，北部、宜蘭最低溫剩下約5度到10度，將會非常寒冷。這波冷空氣預計9日白天起逐漸回溫、水氣減少，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；10日持續回暖且穩定的好天氣，但11日又開始變天。

11日另一波鋒面及冷空氣報到，北部和東北部又開始變冷，這波冷空氣強度介於東北季風和大陸冷氣團之間，迎風面基隆北海岸、大台北、東半部地區、恆春半島及北部山區有局部短暫雨，預計會持續兩天，13日才回暖，預計14日後過年期間氣溫會逐漸回升，西半部大致為多雲到晴的天氣。

