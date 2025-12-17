寒流夜七旬翁三度走失 暖警一句「沒事啦」陪他平安回家

【警政時報 江雁武／台中報導】臺中市日前寒流來襲，夜間氣溫驟降至約 12 度，中市西屯區一處公園涼亭內，出現一名年約七旬的沈姓老翁深夜獨自蜷縮休息，身上僅披著單薄雨衣與毯子，因寒風侵襲不斷顫抖，狀況令人憂心。警方獲報後立即派員前往，發現老翁竟是近期多次走失、曾遭通報為失蹤人口的長者。

短短三個字化解不安，走失老翁寒夜遇見最暖警方。(圖／記者澄石翻攝)

臺中市政府警察局第六分局何安派出所員警呂孟淳、楊智凱，當時執行夜間巡邏勤務，接獲民眾通報公園涼亭內疑似有迷失老人需要協助，2 人隨即趕赴現場查看。呂員一到場便立刻認出老翁身分，正是住在附近、35 年次的沈姓老翁，因年事已高、記憶力明顯衰退，時常忘記返家路線，近期已是第三次在轄內街頭尋獲。

員警見老翁在寒夜中瑟縮發抖，神情疲憊，研判其可能長時間未進食，身體狀況不佳，考量當時風勢強勁、氣溫偏低，決定先將老翁帶返派出所安置取暖。然而，沈翁一聽到要「麻煩警察」，連忙擺手、頻頻道歉，顯得十分不好意思。

此時，員警輕聲安撫，只簡單重複一句「沒事啦！」短短三個字，卻讓沈翁情緒逐漸放鬆，願意配合返回派出所休息。抵達後，員警立即提供保暖衣物，並端上一碗熱騰騰的泡麵讓老翁補充體力，在溫暖燈光與貼心照料下，沈翁臉上露出安心的微笑。經警方聯繫，家屬隨後趕抵派出所，見到長者平安無恙，頻頻向警方表達感謝，順利將沈翁接返家中團聚，結束一場寒夜驚魂。

中市警六分局呼籲，家中如有高齡或疑似失智長者，應多加留意其日常動向，避免獨自外出，並建議配戴寫有姓名與緊急聯絡方式的手環或識別飾品，以利警方或熱心民眾在第一時間協助聯繫，守護長者安全。

