即時中心／顏一軒報導

受到強烈大陸冷氣團影響，天氣相當寒冷。今（21）日傍晚，一名41歲林姓Uber女司機駕車駛抵新北市新店區青山路一處社區時，突然在哨口前失去意識，社區警衛發現後趕緊撥打119求援，惟林女送醫急救後仍宣告不治，警方已聯繫死者胞妹處理後事，並依規報請北檢進行刑事相驗，以釐清確切死因。

警消今日傍晚17時02分左右獲報，青山路一處社區有一名Uber女司機昏迷，已無呼吸意識，因此立即派遣救護人員到場協助了解狀況。

廣告 廣告

警方調查，林姓Uber女司機當時駕駛租賃小客車至青山鎮崗哨口後，須由社區警衛確認身分，但卻發現她不明原因無反應及意識，現場經119救護人員急救，送往新店慈濟醫院急救仍不治。

目前已聯繫林女胞妹到院處理後事，並依規定報請北檢進行刑事相驗程序。





原文出處：快新聞／寒流夜傳憾事！新店某社區警衛通報 Uber女司機不明原因死亡

更多民視新聞報導

別再玩命! 去年"夜衝武嶺"車禍破百件 共10死.105傷

快設定！阿蘇山直升機墜毀強烈撞擊 手機「車禍偵測」自動通報救命

梅花鹿數量過多! 墾管處出動"人道捕獸夾"捕捉圈養

