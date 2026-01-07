寒流夜凍未條！醫曝「三明治蓋被法」秒變暖

寒流來襲全台急凍，許多民眾即使蓋上厚重棉被仍感寒冷，甚至懷疑是否身體虛弱。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，棉被本身不會發熱，只負責留住人體產生的熱能，讓被窩溫度維持在30至33度的理想睡眠區間。

黃軒醫師表示，蓋超厚棉被反而睡不好的原因在於濕氣累積。入睡後身體會流汗，厚重不透氣的棉被會困住水氣，導致導熱加快，使後半夜愈睡愈冷。過厚棉被還會影響睡眠品質，導致翻身增加、淺眠易醒，對長輩與心血管疾病族群更不友善。

廣告 廣告

家醫科醫師陳欣湄分享日本「三明治蓋被法」的具體作法。第一層先在床墊上鋪薄毛毯，避免背部直接接觸冰冷床墊，這步驟常被忽略卻是保溫關鍵。第二層蓋上主要棉被，無論羽絨被、石墨烯被或一般冬被，作用是儲存身體熱能。第三層在棉被外再加薄毛毯，如同替棉被加外套，阻隔冷空氣進入並鎖住中間熱度。

陳欣湄醫師強調，底層毛毯防止熱量被床墊吸走，上層毛毯則阻擋冷空氣。許多手腳冰冷、血液循環較差者改用此法後，明顯感受同一件棉被變得更暖。她透露自己就是靠這招度過寒冬。

針對不同族群，黃軒醫師建議小孩使用薄被加睡袋式保暖；老人因末梢循環差，被子不用最厚但須確保保暖；三高族群應避免悶熱出汗，選擇透氣性良好的寢具。

兩位醫師均提醒，保暖應適度為宜。若半夜因過熱流汗，反而可能導致著涼或影響睡眠，此時應減少層數或更換較薄被子。長輩或行動不便者須留意被子重量，避免過重增加翻身困難。

黃軒醫師建議睡前一小時開除濕或微通風，務必換上乾燥棉被，不要冰冷地鑽進被窩。陳欣湄醫師則鼓勵民眾在寒流夜晚嘗試三明治蓋被法，觀察是否能讓自己睡得更暖、更安穩。

更多品觀點報導

超凍寒流殺到！醫曝暖暖包「黃金部位」一貼全身熱

全台急凍5度！專家曝最冷時刻：這天恐達寒流標準

