寒流夜暖心守護 內湖警即時協助露宿民眾安置避寒

圖說:臺北市內湖分局康寧派出所警員陳介正。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市內湖分局康寧派出所日前夜間接獲民眾通報，指稱內湖區康寧路一段有民眾露宿路旁，疑有受寒風險，請求警方前往關懷協助。

員警獲報後立即趕赴現場，發現一名年長男子因無固定住所，暫時於路旁休息。適逢寒流來襲、氣溫驟降，員警先行關心其身體狀況，確認無立即性危害後，並提供保暖物資協助禦寒。

考量低溫環境恐影響其身體健康，警方主動協助安排暫時安置，先行將該名民眾護送返派出所休息取暖，並同步聯繫相關社政單位協助後續安置事宜。經積極協調後，順利安排其前往安置處所，避免持續露宿街頭受寒。

該名民眾對警方即時伸出援手表達感謝，警方亦提醒其注意自身保暖，如有需要可隨時向警方或社福單位尋求協助。

內湖分局呼籲，近日寒流來襲、氣溫驟降，民眾若發現有露宿街頭或疑似需要協助之人士，可主動通報警方或相關社福單位，共同協助弱勢族群度過寒冬；亦可撥打衛生福利部1957福利諮詢專線，讓社會資源即時介入提供協助。