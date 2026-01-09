寒流夜移車奪命！引擎發動打D檔 63歲男離奇卡車門牆壁縫「夾困」斷氣

記者潘靚緯／台中報導

63歲黃姓男子外出到庭院移車，凌晨2點多被發現整個人夾在車子與牆壁之間，失去呼吸心跳。(圖／翻攝畫面)

台中市大安區一名63歲黃姓男子，今(9)日凌晨2點34分被發現整個人離奇夾在汽車與住家透天厝牆壁中間，失去生命跡象，家人發現後立即通報119，消防人員獲報到場，緊急將人救出送往大甲李綜合醫院搶救，仍回天乏術。警方初步研判，疑似是老舊車輛打檔不完全，導致車輛又滑動，男子下車察看時不慎被夾住無法脫身，加上凌晨低溫12度、體感溫度僅7度，詳細死因有待進一步釐清。

死者的腹部、胸部、下肢都有明顯夾傷痕跡，警方到場時，發現車輛引擎仍在發動中。(圖／翻攝畫面)

據了解，男子曾向家人表示要外出移車，隔了一個多小時都還未回家，外出查看時，發現男子在自家透天厝庭院的停車處，車輛引擎仍在發動中，但男子整個人身體離奇卡在駕駛座與車室B柱間，左側車身緊貼牆壁無法脫身，已經失去呼吸心跳，趕緊通報119。

大甲李綜合醫院表示，男子身形瘦小，抵達醫院後，經醫師檢查發現腹部、胸部、下肢有明顯的夾傷痕跡，已經沒有呼吸心跳，明顯死亡。

警方表示，死者王姓妻子透露，凌晨2時多察覺異狀外出查看，發現車輛引擎發動且排檔打在D檔，隨即聯繫親友協助並報警，惟黃男經救護人員送往大甲李綜合醫院搶救後仍宣告不治。全案已由鑑識人員完成採證，並報請檢察官與法醫相驗以釐清確切死因。

