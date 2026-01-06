寒流夜衝陽明山出事！年輕人「冷到下不來」求救119 急診醫師示警

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

入冬已過一段時間，近日全台持續籠罩低溫。振興醫院急診重症醫學部主任田知學在臉書分享，一名年輕人跨年夜冒著寒流騎車上陽明山，卻因不堪低溫出現不適，只好撥打 119 求助。醫師提醒，近期氣溫變化大，即使短暫外出，也務必做好保暖。

近日氣溫變化大，務必做好保暖。（示意圖／pexels）

田知學4日在臉書提到，這是跨年夜「令人印象深刻的主訴」。該名年輕患者經治療後已無大礙，但仍讓當晚值班的急診同仁相當無言。從田知學分享的照片中，患者主訴為「低體溫症，血壓或心跳有異於平時數值，但血行動力穩定」，並註記「騎車去陽明山冷水坑，冷到下不來」，因此報案求助。

年輕人冒冷夜衝陽明山，冷到受不了只好求救119。（圖/翻攝自田知學醫師臉書）

田知學也提醒，面對低溫或氣溫多變時，外出應注意保暖，並適時補充水分與熱量；年長者及有慢性病史者，應盡量避免獨自外出，以降低風險。

