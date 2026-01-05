寒流夜賊！基隆6戶熱水器被偷走 居民要洗澡驚覺怎沒熱水

基隆市安樂區國家新城社區自元旦起發生多起熱水器竊盜案，造成當地居民在寒冷天氣中無法使用熱水，生活大受影響。根據警方統計，六合里有4戶、五福里有2戶居民受害，被竊的熱水器清一色為櫻花牌產品。

受害居民表示，元旦當天中午起床梳洗時發現沒有熱水，原以為是電力問題，仔細檢查後才發現戶外熱水器已經不翼而飛。一名居民指出，當天早上洗臉刷牙時還有熱水可用，晚上6點30分準備洗澡時卻完全沒有熱水，查看後驚覺整台熱水器都被偷走。

警方調閱監視器發現，林姓嫌犯作案手法相當熟練。嫌犯先開車到停車場，接著徒步進入防火巷，使用黑色塑膠袋包住熱水器後搬回車上離去，每次犯案時間不到5分鐘。作案時先關閉連接瓦斯管線的分泵開關，使用刀子切斷塑膠軟管，再將掛在牆壁上的熱水器直接偷走。

六合里長潘德發表示，國家新城為傳統社區，存在多條防火巷，許多住戶為避免一氧化碳中毒，將熱水器安裝在戶外，導致1樓住戶成為竊賊下手目標。被竊熱水器在二手市場價值從1000元至7000元不等，具有相當轉售價值。

基隆市警方接獲報案後立即成立專案小組展開調查，透過過濾案發地點周邊監視器畫面，以車追人方式鎖定48歲林姓男子涉嫌重大。警方向基隆地方法院聲請拘票及搜索票，於1月3日晚間9時展開查緝行動，在林男住家將其逮捕。

基隆第四分局安樂派出所所長林頌軒表示，全案已依刑法竊盜罪嫌移送台灣基隆地方檢察署偵辦。由於正值寒流來襲期間，受害居民只能緊急找水電師傅安裝便宜熱水器應急。

基隆市議員吳驊珈指出，安樂區里長們已加強宣導提醒里民注意財產安全。每年市議會定期會都會提醒警方，歲末年初容易發生竊案，要求加強巡邏守護治安，並提升監視器妥善率，加速數位化監視器更新工程。

警方呼籲，金屬設備、戶外熱水器等物品具備轉售價值，易成為竊賊覬覦目標，民眾務必加強住家周邊安全防護措施。如發現可疑情事，請立即撥打110報案。同時提醒資源回收業者及相關收購商，切勿收購來路不明的金屬製品或設備，以免觸法。

