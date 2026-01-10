寒流夜驚魂！台中女喝爛醉「蜷縮逃生梯」恐失溫 鷹眼警發現關懷

記者林意筑／台中報導

女子疑似喝醉，竟蜷縮在階梯上身體不停顫抖。（圖／翻攝畫面）

寒流襲捲全台，各地降下低溫，台中街頭冷風刺骨氣溫僅約10度，日前台中第一警分局員警執行巡邏勤務時，發現某商家旁的逃生梯內傳出異響，疑似有不明物體在移動，員警機警上前查看，發現有名女子竟蜷縮在冰冷階梯上，身體不停顫抖，情況令人憂心，恐發生失溫意外，所幸經員警協助讓女子平安返家。

女子蜷縮在冰冷階梯上。（圖／翻攝畫面）

本月4日凌晨1時許，第一警分局公益派出所警員司皓中執行巡邏勤務時，在公益路上某店家旁的逃生梯內發現異狀，上前查看後發現有名女子倒臥，身體不斷顫抖，員警上前關心、叫醒女子時，她疑似受驚嚇，神情慌張欲起身逃離。

廣告 廣告

員警衝上前將其攔阻，避免她在低溫深夜獨自離開發生危險，經了解，該名33歲女子身上明顯散發酒味，她向警方表示因心情低落飲酒，未返家便在逃生梯內暫歇，其餘細節則不願多談，此時寒風仍不斷灌入狹窄梯間，女子冷到一直瑟瑟發抖。

經員警耐心安撫，提醒寒流期間酒後滯留戶外，極易引發失溫或意外風險，確認其意識清楚、身體狀況尚可後，反覆叮囑務必儘速返家休息，確保安全。同時呼籲，若民眾發現路旁或公共空間有人疑似受困、失溫或需要協助，請立即通報警方或相關單位，及時的關懷，可能就是救命的關鍵。

更多三立新聞網報導

七期豪宅慘叫聲不斷！找護士續命「才能續虐」 冷血警友遭判無期

彰化恐怖火燒車！27歲男急跳車逃生⋯全身15%燒傷 劇痛躺路邊求救

七期豪宅「十大酷刑」虐殺！死者哀喊「救命」沒人理 檢察官哽咽求重判

彰化26歲男飲酒睡整晚沒用！一早宿醉連撞4車 酒測超標被送辦

