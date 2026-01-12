寒流奪命再一樁！泰國2月大男嬰清晨僵硬身亡 父母痛哭：凌晨餵奶還好好的

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

寒流來襲，各地低溫意外頻傳。泰國一名僅2個月大的男嬰，12日清晨被父母發現陳屍家中，當時全身冰冷僵硬、已無呼吸，讓家屬當場崩潰。父母表示，凌晨1時左右才剛餵過奶，孩子並無異狀，未料天亮便發生憾事。

泰國一名僅2個月大的男嬰，12日清晨被父母發現陳屍家中（圖源Khaosod）

據泰媒《Khaosod》報導，警方清晨接獲通報，前往 南奔府 山區一處民宅，確認男嬰已無生命跡象。初步檢視未發現外傷或遭受暴力的痕跡，排除受虐與他殺可能，家屬情緒激動、難以接受突如其來的噩耗。

男嬰母親向警方說明，前一晚返家後仍依慣例餵奶、哄睡，並未察覺異常。由於事發地點位於山區，夜間氣溫驟降，警方初步研判男嬰可能因失溫不幸身亡。遺體已送往南奔醫院進行司法解剖，確切死因仍待釐清。警方也提醒，寒冷天氣下，嬰幼兒保暖務必加倍留意，避免憾事重演。

