寒流威力驚人！台中24小時21人無心跳 108歲人瑞猝死

寒流來襲，氣溫驟降引發健康警訊！台中市消防局統計顯示，單日內有21人失去呼吸心跳，其中包含一名108歲高齡人瑞明顯死亡未送醫，醫療單位提醒民眾務必留意低溫對呼吸道及心血管系統的影響。

氣象署表示，本波寒流影響全台，清晨各地氣溫極度寒冷，中北部及宜蘭、金門地區低溫僅8至12度。台中市消防局救護人員面對嚴峻考驗，自8日上午8時至9日同一時段，共接獲21起心跳呼吸停止案例。消防局進一步說明，這些患者中有11人被緊急送醫搶救，年齡分布從45歲至108歲不等，而該名百歲人瑞被發現時已明顯死亡，未進行送醫處置。

針對民眾關切的「無心跳」狀況，台中市消防局強調，此情況係指救護人員抵達現場時，患者已無心跳及呼吸，但並非等同於猝死案件。消防局指出，透過緊急送醫急救，患者恢復心跳呼吸的機率相當高，至於確切死因仍需由專業醫師判定，不宜過度推論與寒流直接相關。

寒流雖強，但好消息是氣溫將逐漸回升。氣象署預報顯示，明日（週二）全台氣溫將明顯回暖，中南部高溫可望達到26度。更令人期待的是，從本週五開始，台灣將迎來一波晴朗穩定的暖陽天氣，中南部地區高溫甚至有機會挑戰30度，民眾可望擺脫寒冷的困擾。

醫療專家提醒，面對溫度劇烈變化，尤其是老年人、心血管疾病患者及幼童等高風險族群，應特別注意保暖，避免長時間處於低溫環境中，並隨時留意身體狀況變化，如有不適應立即就醫，以免延誤治療時機。

