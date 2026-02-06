寒流將至「雲街」現身！鄭明典曬圖：冷空氣南下將影響台灣

生活中心／許智超報導

鄭明典說明冷平流雲系指的就是「雲街」，是冷空氣流經暖水面的特徵。（圖／翻攝自鄭明典 臉書）

冷平流雲系出現！前中央氣象局長鄭明典今（6）日在臉書PO出衛星雲圖，說明冷平流雲系指的就是「雲街」，是冷空氣流經暖水面的特徵；一股冷空氣往東出海，另一股冷空氣往南擴展，影響台灣的是往南的這股冷空氣。

中央氣象署說明，今日鋒面通過，各地雲量增多，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，南部、台東、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星降雨機會，外出請攜帶雨具備用。

氣溫方面，早晚天氣稍涼，低溫約18至22度，白天各地高溫稍下降，北部及宜蘭高溫約21至24度，中部及花蓮高溫約23至26度，南部及台東高溫約25至29度，入夜後寒流逐漸南下，各地氣溫將進一步下降；離島天氣，澎湖多雲短暫雨，18至21度，金門多雲短暫雨，13至18度，馬祖陰時多雲短暫雨，10至14度。

中央氣象署指出，明日寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；北部、東北部地區有短暫雨，東部、東南部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

週日至下週一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，下週一白天起寒流稍減弱，各地仍偏冷；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，週日桃園以北地區及西半部山區亦有零星短暫雨。

