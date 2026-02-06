寒流將襲台！最凍時段「恐探5度低溫」 春節連假可望好天氣

生活中心／許智超報導

明（7）日寒流南下中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，週日至下週一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。對此，氣象專家賈新興表示，本波最低溫出現在週日晚上至下週一清晨，西半部空曠區有出現5至7度低溫的機率。此外，短期氣候趨勢顯示，農曆年期間桃園以南及花東天氣穩定，宜蘭偶有短暫雨。

賈新興在臉書及YouTube頻道說明，預估本波最低溫出現在週日晚上至下週一清晨，台北站最低溫約9.8至10.3度，西半部空曠區有出現5至7度低溫的機率，花東縱谷則有出現7至9度低溫的機率；北部及宜蘭1500公尺以上高山，於明日深夜至週日中午前有降雪的機率，合歡山則有出現冰霰的機率。

廣告 廣告

賈新興指出，明日至週日傍晚前，受鋒面接近影響，桃園以北及宜花東有局部短暫雨，明中午前新竹至台中亦有零星短暫雨；週日中午前，台中以南山區亦有零星短暫雨；下週一，北海岸、基隆至東北角有零星短暫雨；下週二，各地天氣晴時多雲。

明日至週日傍晚前，受鋒面接近影響，桃園以北及宜花東有局部短暫雨。（圖／翻攝自賈新興 臉書）

賈新興說，下週三午後至下週四，有受微弱東北季風影響的機率，下週三午後北北基宜花東有零星短暫雨；下週四，午後花東山區至鵝鑾鼻一帶轉多雲；下週五至15日，午後花東山區轉多雲，而短期氣候趨勢顯示，農曆年期間桃園以南及花東天氣穩定，宜蘭偶有短暫雨。

此外，賈新興提醒近期赴日的國人，今日至明日中午前，北海道有發生暴風雪的機率，週日在日本東北及日本海一帶亦有發生大雪的機率，需特別留意。

更多三立新聞網報導

他收1電子郵件「10萬存款全沒了」！詐團新招曝光

台灣隊名單出爐！WBC封面照放這3人 我國「應援大軍」湧入狂讚海放他國

寒流將至「雲街」現身！鄭明典曬圖：冷空氣南下將影響台灣

轉運就靠這天！下週三「送神日」 廖大乙：做1事好運旺整年

