寒流將襲台！15縣市低溫特報 明晨恐降破10度
即時中心／温芸萱報導
中央氣象署今（4）日下午對15縣市發布低溫特報，受輻射冷卻影響，各地氣溫明顯下降。氣象署指出，明（5）日清晨至上午部分地區氣溫可能降至10度以下，包括新北、桃園、新竹縣、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣（市）、台南、高雄、宜蘭、花蓮及金門。氣象署提醒民眾注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器與電暖器具務必注意通風與用電安全。
中央氣象署今日下午對全台15縣市發布低溫特報。氣象署表示，受輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，明日清晨至上午，部分地區氣溫可能降至10度以下。
氣象署指出，新北、桃園、新竹縣、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義市、嘉義縣、台南、高雄、宜蘭、花蓮及金門都有低於10度的機率。
氣象署提醒民眾注意保暖，並留意日夜溫差變化；使用瓦斯熱水器及電暖器具時，要注意室內通風及用電安全。醫療上，早晚低溫易影響呼吸道及心血管健康，建議關心老人、遊民及弱勢族群。農業方面，農作物與水產養殖業也應防範寒害。
原文出處：快新聞／寒流將襲台！15縣市低溫特報 明晨恐降破10度
