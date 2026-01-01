寒流小心猝死！冬天心臟最怕的行為一次看懂
時序進入年底，寒流接連報到，氣溫驟降不只讓人體感寒冷，更是心血管疾病患者，健康拉警報的「旺季」。振興醫院心臟血管外科主任莊義成指出，冬季的低溫環境，對年長者、三高問題及生活習慣不良等高危險族群來說，易使周邊血管收縮，導致血壓升高、心臟負荷加重，若血壓在短時間內劇烈波動，恐誘發心肌梗塞、主動脈剝離或出血性腦中風，猝死風險隨之攀升。
寒冬飲食與運動不足 易加重心血管風險
莊義成主任提到，冬季常常因為天氣寒冷，許多人會減少戶外活動，靠大量進補或高熱量飲食來維持身體暖和的感覺，但不知不覺容易攝取過多熱量，這時如果運動量不足，容易造成脂肪堆積，讓高血壓、高血糖、高血脂控制失衡，進一步加重心血管疾病負擔。所以年長者、三高族群、吸菸飲酒成癮者、肥胖及生活作息不規律者，都是寒冬中需特別留意的高危險族群。
起床與出門注意溫差 頸耳保護與室內溫控要到位
面對低溫威脅，想要「安『心』」過冬」，莊義成強調，關鍵在於「減少溫差刺激、讓身體慢慢適應」。他提醒，冬天起床時，不宜一躍而起，應先在被窩中活動四肢、調整呼吸，待血液循環穩定後再下床。
外出時，務必做好保暖工作，特別是頸部、耳朵等容易忽略的部位，外出時務必佩戴圍巾及毛帽；室內溫度建議維持在攝氏20至24度，夜間不低於18度，並留意暖氣造成的乾燥問題。
高風險族群選溫和運動 避免暴飲暴食傷心臟
運動方面，冬季仍應維持規律活動，每周累積約150分鐘中等強度運動，有助於維持心血管功能，但應避免清晨低溫時段運動，建議待稍晚時間，氣溫回升後再進行。心血管高風險族群則可選擇散步、太極或室內瑜珈等較溫和的方式。飲食上則需減少高油、高鹽攝取，避免暴飲暴食。
浴室是冬季心臟高風險地 「2時間點」別猛洗熱水澡
莊義成也提醒，浴室是冬季猝死的高風險場所，盥洗沐浴時，切勿使用冷水，也要避免一回家或剛起床就洗熱水澡，應讓身體逐步回暖。平時應規律量測血壓、血糖與血脂，遵從醫囑服藥，一旦出現胸悶、心悸或頭暈等警訊，務必及早就醫。多從從日常細節做起，就能為心臟帶來多一層保護，安心度過寒冬時節。
