寒流強襲冷爆！全台7天225人非創傷OHCA

消防署公布最新統計數據顯示，全台非創傷性OHCA（到院前心肺功能停止）7日通報案例達33人，從2月1日至7日，已累計225起，但尚無證據顯示均與天氣寒冷有關。

全台昨天再添加33件非創傷性OHCA（到院前心肺功能停止）案。（示意圖／記者陳奕廷攝）

根據消防署統計，2月1日至7日，非創傷性OHCA（到院前心肺功能停止）通報人數分別為，1日27人、2日33人、3日33人、4日37人、5日25人、6日37人、7日33人。不過消防署也說明,相關統計數據與天冷導致OHCA之間並無直接關聯性。

消防署呼籲民眾使用電暖器或瓦斯暖爐時要避免一氧化碳中毒，勿於室內或通風不良場所使用，在使用瓦斯熱水器時要注意保持通風，穿衣服也要注意保暖。

