寒流強襲愛心結凍 寒士吃飽30送禮到家需要您伸出援手



記者 何明弘/基隆報導

隨著強烈冷氣團接連而來，全台氣溫驟降，不少民眾感受到寒風刺骨；而在社會角落，許多弱勢家庭面對物價高漲與生活壓力交織，也正默默承受著最煎熬的寒冬，為下一餐、過年該怎麼過而憂心。寒流未歇，創世基金會深刻感受到社會的愛心卻已結凍，距離即將舉辦的第36屆「寒士吃飽30—送禮到家」活動只剩3週，創世基隆院經費尚缺4成，疾呼各界在寒冬中伸出援手，別讓弱勢家庭的年夜飯落空。

老翁因二次中風加上意外跌倒造成行動不便，生活作息皆需要妻子協助，生活艱辛。圖/翻攝

基隆73歲陳先生因二次中風加上意外跌倒造成行動無法自如，生活作息皆需要陳妻協助，禍不單行，寒流強襲 愛心結凍

寒士吃飽30送禮到家倒數三週 經費仍缺四成4年前同住的兒子又因心肌炎感染造成腦出血呈植物人狀態，陳妻照顧壓力無疑是雪上加霜，經長照單位轉介後，創世基隆開始到宅服務，為父子定期泡澡並給予物資協助，並提供心理支持，稍緩減陳妻的壓力，給予一份溫暖關懷。



去年天災頻仍，加上通膨，社福捐款進入前所未有的「結凍期」，創世在小額捐款銳減了5萬多筆，即便進入年底節稅與捐款高峰期，上門捐助依舊門可羅雀，平均金額也大幅縮水。不少捐款者表示「物價不斷上漲，荷包變薄，只能先顧好自己。」讓第一線的工作人員不禁感慨「冷的不是天氣，是心裡。」目前「寒士吃飽30」活動僅達6成，許多弱勢朋友引頸期盼的年夜飯仍無著落。

創世與華山、人安基金會策略聯盟舉辦「寒士吃飽30」活動已邁入第36年，今年準備7道可即時加熱的年節佳餚，包含：開運好食雞、琥珀獅子頭、古早香芋飯、福滿秋刀魚、御品佛跳牆、椒鹽素拚香與精選豬肉鬆，並搭配一份應急紅包，將於2月2日起，親送至全台14,000名植物人家庭、寒士、街友、清寒長輩及待拉單親媽媽手中，讓弱勢也能吃上一頓象徵團圓的年夜飯。活動進入最後倒數，期盼社會各界用愛加溫。若行有餘力，省下一頓大餐、撥出一小部分年終獎金，或多人合捐，認助一份年禮800元、應急紅包600元，就能為孤苦的弱勢家庭點亮年節的希望。

愛心專線：(02)24214738吃飽小組。



