寒流強襲 創世寒士吃飽經費仍缺三成

寒士30送禮到家

強烈冷氣團接連報到，創世基金會即將舉辦第36屆「寒士吃飽30—送禮到家」，但募款經費仍缺三成，希望各界伸出援手，別讓弱勢家庭的年夜飯落空。

創世與華山、人安基金會策略聯盟舉辦「寒士吃飽30」活動已邁入第36年，今年準備7道可即時加熱的年節佳餚，包含：開運好食雞、琥珀獅子頭、古早香芋飯、福滿秋刀魚、御品佛跳牆、椒鹽素拚香與精選豬肉鬆，並搭配一份應急紅包，希望在2月2日起，親送至全台14,000名植物人家庭、寒士、街友、清寒長輩及待拉單親媽媽手中。



然而，去（114）年天災頻傳，社福捐款進入前所未有的「結凍期」，創世基金會在小額捐款上，也銳減了5萬多筆，平均金額也大幅縮水。因此，基金會特別呼籲社會，踴躍響應，認助一份年禮800元、應急紅包600元，就能為孤苦的弱勢家庭點亮年節的希望。