寒流強襲！未來一週「連4天跌破7度」 氣象署一張圖看懂

記者蔣季容／台北報導

未來一週溫度趨勢。（圖／氣象署）

未來一週天氣出爐！中央氣象署今（4）日表示，明起強烈大陸冷氣團南下，氣溫將逐漸下降。週三至週六受到輻射冷卻影響，夜晚及清晨各地低溫都在9至11度之間，空曠地區、近山區甚至會跌破7度，台北測站也有機會跌破10度，來到寒流等級。

明起轉濕冷 降雨熱區出爐

氣象署在臉書粉專「報天氣-中央氣象署」分析逐日預報，週一至週二（5日至6日）強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降。週一北部高溫約19至20度，其他地區約21至25度，澎湖20度、金門21度、馬祖15度。清晨新北以南至高雄、宜蘭、花蓮及金門有局部10度以下低溫。桃園以北、宜花及馬祖有局部短暫雨，竹苗、台東及恆春半島零星降雨，中南部、澎金為多雲到晴。

氣象署指出，週二各地氣溫較週一再下降，晚間低溫中部以北及宜蘭約14至15度，南部、澎湖、花東約16至18度，金馬約12、13度。水氣減少，東半部及恆春半島仍有些短暫雨，桃園以北為短暫雨後多雲，新竹以南及澎金馬為多雲到晴。

未來一週降雨熱區。（圖／氣象署）

週三至週六冷爆 恐跌破7度

氣象署說明，週三至週四（7日至8日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，整天感受冷，早晚寒冷。中部以北、宜蘭及金門、馬祖約10至12度，南部及花東約13至14度，中南部日夜溫差大。天氣轉乾冷，各地多雲到晴為主，僅東半部及恆春半島零星雨。

氣象署提及，週五至週日（9日至11日）強烈大陸冷氣團逐漸減弱，仍有輻射冷卻效應，週五、週六早晚仍寒冷，中部以北、宜蘭及金門、馬祖約9至12度，南部及花東約12至16度，西半部日夜溫差大。各地仍以多雲到晴為主，僅東半部及恆春半島零星雨。

受到輻射冷卻影響，週三至週六早晚寒冷。（圖／氣象署）

氣象署提醒，週三至週六早晚尤其寒冷，空曠地區或近山區氣溫可能更低，有10度以下氣溫機率，請做好保暖。各沿海及離島仍有較大風浪，前往海邊活動請注意。另外，週一清晨嘉義以南有局部霧發生機率。

氣象署預報員曾昭誠表示，週三至週六連續4天的夜晚及清晨，各地低溫都在9至11度之間，空曠地區、近山區甚至會跌破7度，台北測站也有機會跌破10度，來到寒流等級，真正回暖的時間要等到週日過後。

