寒流後遺症 紐約客電費、瓦斯費恐增10%
今冬，紐約接連跌破紀錄的超長嚴寒天氣料將為市民帶來暴漲的能源帳單。兩大能源巨頭聯合愛迪生(Con Edison)與國家電網(National Gri)已相繼向客戶發出警告，提醒民眾為下個月的「帳單衝擊」做好心理準備。
聯合愛迪生在日前致客戶的信件中坦言，今冬氣溫創下十餘年來最低紀錄，「您的下一份能源帳單可能遠高於以往」。國家電網則預警，受接連冷空氣影響，帳單漲幅恐達10%。
數據顯示，2026年1月已創下聯合愛迪生史上天然氣供應量第四高的紀錄；國家電網在1月20日的供氣量也創下歷史第八高。專家指出，除了氣候因素，帳單飆升主要源於「供應成本」與「配送費」雙雙上漲。
紐約電力系統營運商(NYISO)發言人拉納漢(Kevin Lanahan)指出，紐約市對化石燃料電廠的依賴仍深，當用電需求因極寒而暴增，電廠難以負荷時，能源公司必須以更昂貴的「實時市場價」購電，這部分價差會直接反映在客戶帳單的「供應費」(Supply Charge)中。
此外，為了落實減碳政策，紐約關閉了如印第安點(Indian Point)核電廠等大型發電機組，但在新興能源補足缺口前，供需失衡亦導致生產成本攀升。
而在配送費方面，州監管機構上月正式批准了聯合愛迪生的漲價申請，今年電費與瓦斯費將分別上調3.5%及4.4%。由於漲價案追溯至1月1日生效，上個月的部分差額將會分攤至今年剩餘的帳單中。
在社群媒體小紅書上，居住在紐約的華人紛紛放出動輒千元的天價帳單。一名家住法拉盛的用戶說，為了不讓暖氣一直運作，自己僅僅是開67至68度左右，「上個月電費800多，這個月飆上1000了，今年冬天都還沒能見到頭」。
公用事業法律專案(PULP)執行主任惠洛克(Laurie Wheelock)表示，近期接獲的諮詢電話大幅增加，許多人對大幅增長的用電開支感到恐慌。她建議民眾可聯繫能源公司加入分期付款計畫，或查詢紐約州能源研究發展局(NYSERDA)網站，了解相關能源補助。
