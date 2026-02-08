寒流心梗高峰期！醫曝「天冷保命6要點」：這3物比外套重要

生活中心／張予柔報導



寒流襲台，今（8）日全台氣溫驟降，多地可以感受到明顯寒意。醫師提醒，天冷不只是「覺得冷」那麼簡單，對心血管而言更是一大考驗。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，低溫會讓血管瞬間收縮、血壓上升、心跳加快，是一年之中心肌梗塞與心臟猝死發生率最高的時期，民眾務必提高警覺，做好保暖措施，才能降低風險。









寒流來襲小心「心臟猝死」！醫曝「天冷保命6要點」：這3物比外套重要

冬季低溫恐成心血管殺手，醫師引國際研究警示：氣溫每降1度，心梗死亡風險就增加約2%。（示意圖／民視新聞資料照）

黃軒近日在臉書分享，指出多項國際研究早已證實「冬天是全年度心梗、心臟猝死的高峰期」。其中，瑞典一項針對28.3萬名冠心病患者的分析顯示，當環境溫度每下降10度，心肌梗塞的發生風險就會增加7%；英國相關研究也發現，氣溫愈低，急性心血管死亡率愈高，平均氣溫每下降1度，心梗死亡風險就增加約2%。

醫師黃軒給出6點天冷時，應該要注意的事項。（示意圖／民視新聞資料照）

黃軒形容，冬天對人體而言就像是一場突如其來的壓力測驗，保暖不是怕冷，是怕「冷引爆你原本撐著的心臟」，尤其對本身有心血管疾病或高血壓的人，更是不能掉以輕心。所以天冷時，怎麼做才能真正保命？他給出6點注意事項：

1.起床前不要立刻下床

應先在床上暖身、活動四肢後再慢慢起身，避免血壓瞬間變化對心臟造成衝擊

2.外套「不是」保暖王 圍巾+帽子+襪子才是保暖王，因為頭部、脖子與腳部是體溫流失最快的部位

3.感冒時不要輕忽胸悶、心律不整 冬季感冒期間若出現胸悶、心悸或心律不整等症狀，千萬不要輕忽，因為病毒+寒冷是「最毒組合」

4.冬天反而更要控制血壓 晚上睡前差一件外套，隔天可能差一條命

5.別在寒流裡做激烈運動 冬天早上跑步=心臟高壓考題，避免讓心臟在低溫下承受過大的負荷 6.洗澡不要「先脫光衣服再開熱水」 請先打開熱水，等浴室暖了再進去。許多都是因為在寒冷環境中先脫光衣服、再開熱水，導致血管在短時間內劇烈收縮







原文出處：寒流來襲小心「心臟猝死」！醫曝「天冷保命6要點」：這3物比外套重要

