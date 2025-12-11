寒流必備！Mark Gonzales小天使羽絨外套保暖登場，輕盈保暖、異材質拼接重點一次看

品牌標誌重塑風格焦點

今年秋冬，韓國潮流品牌Mark Gonzales以復古年代為設計主軸，將經典小天使Logo與創辦人手寫簽名字樣融入街頭單品，呈現Z世代喜愛的個性街頭風格。無論是韓星街拍還是日常穿搭，一件羽絨外套就能成為造型核心，展現鮮明個人風格。寬版輪廓、大膽配色及異材質拼接設計，不僅提升造型層次，也彰顯街頭潮流態度，成為冬季外套的必備款！

輕盈保暖，兼具實穿與造型

Mark Gonzales羽絨外套用料不馬虎，採用80%鴨絨與20%羽毛的黃金比例，既輕盈又保暖，圓領設計讓外套線條俐落，不論單穿或疊穿都易於搭配。韓國設計團隊更將功能性與時尚感完美結合，無論上班、上課或外出，一件羽絨外套即可完成冬季造型。胸前手寫Logo低調中帶街頭個性，微光澤面料增加穿搭細節感，搭配耐用YKK拉鍊及可調節下擺抽繩，靈活呈現休閒或俐落風格～

異材質拼接與短版設計，成為造型重點

今年秋冬最受矚目的元素為異材質拼接與短版蓬鬆輪廓。麂皮或燈芯絨拼接搭配立領或毛料領，強化層次感與街頭質感，即便全黑穿搭也能散發酷帥氣息。專為女生打造的短版羽絨外套採用微光澤面料與柔性剪裁，低調展現風格品味。內層羽絨採雙層技術處理，防止羽絨外漏，提升耐用度與保暖性。無論日常通勤或戶外活動，都能輕鬆打造冬季街頭亮點，展現Gonz獨有風格。





