寒流快到了！濕冷「雲街」已在台灣上空 鄭明典：氣溫將明顯下降

鄭明典解釋，夜間影像也可以辨識雲街，圖片中紅色代表液態水含量高的低雲或霧，白灰色則是冰晶為主的中高雲。 圖：取自鄭明典臉書

[Newtalk新聞] 寒流自今(7)日起逐漸南下，預計影響至9日清晨，低溫可能下探至6度。對此，前中央氣象局長鄭明典分享夜間影像，從圖中可以看到，代表極冷空氣的前緣的「雲街」已在台灣上方，且是含水量高的低雲。因此鄭明典示警，「等雲街到達，氣溫還會明顯降一波」。

氣象署指出，寒流今天逐漸南下，影響時間將持續到明天至9日清晨。明晚到9日清晨是這波寒流溫度最低的時間，桃園以北、東半部低溫8到10度；高屏、台東11到14度；北部沿海空曠和近山區等局部地區可到6到8度。預計9日白天才會回溫。

對此，鄭明典今日在臉書上分享夜間的衛星雲圖。鄭明典解釋，夜間影像也可以辨識雲街，圖片中紅色代表液態水含量高的低雲或霧，白灰色則是冰晶為主的中高雲。目前已可以很明顯地看到，代表極冷空氣前緣的雲街，已在台灣上方，且幾乎都是低雲，預計等雲街到達，氣溫還會有另一波下溫。

