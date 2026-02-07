寒流急凍入夜轉冷！12縣市低溫特報 北台灣下探8度、山區有降雪機率

寒流南下，天氣愈晚愈冷，中央氣象署針對12縣市發布「低溫特報」。 圖:翻攝自中央氣象署

[Newtalk新聞] 寒流今天（7日）南下，全台氣溫一路走低，入夜後冷意明顯。白天北部及宜蘭高溫約15至17度，中部、台南及花東約19至22度，高屏仍有25至26度；但隨著寒流持續影響，各地夜晚氣溫快速下滑，氣象單位已針對12縣市發布低溫特報，提醒民眾嚴防寒害。

明天（8日）寒流影響最為明顯，西半部及宜蘭低溫將下探8至11度，花蓮與台東約12至14度，局部地區可能出現10度左右或以下低溫，其中北部、宜蘭以及金門、馬祖低溫時間較長，民眾務必加強保暖。氣象單位也提醒，使用瓦斯熱水器須注意通風，避免一氧化碳中毒，農漁養殖業者則要留意寒害風險。

此外，若溫度與水氣條件配合，今晚至明天，南部與台東3000公尺以上、竹苗與中部及花蓮2500公尺以上、桃園以北及宜蘭1000公尺以上山區，都有降雪機率。高山氣溫偏低，路面容易結冰、濕滑，行車及登山活動需特別注意安全，高海拔作物也要防範霜害。

離島方面，澎湖陰時多雲，氣溫13至15度；金門晴時多雲，7至12度；馬祖晴時多雲，低溫僅6至8度。東北風明顯增強，台南以北、台東、恆春半島沿海及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島等地，可能出現平均風力6級以上或陣風8級以上，沿海浪高可達2至4公尺，今晚起基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島也有長浪發生機率，民眾從事沿海與空曠地區活動務必提高警覺。

降雨方面，北部、東半部及恆春半島有局部降雨，基隆北海岸、大台北、宜蘭與花蓮山區雨勢較為明顯，中部山區也有零星降雨。氣象單位指出，今天晚上到明天清晨，基隆北海岸與大台北、宜蘭山區仍有局部大雨機率，桃園以北及宜蘭有短暫雨，其餘地區多為局部或零星降雨；明天上午過後，北部與宜蘭仍有局部短暫雨，新竹以南平地則轉為多雲到晴。

空氣品質方面，環境部表示，明天受寒流影響，環境風場為東北風，可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，中南部污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海因風速較強，須留意地表揚塵對空氣品質及能見度的影響。

